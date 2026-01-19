Panenka ratée et chaos à Rabat : le Maroc entre frustration et ambition pour le Mondial 2026

Au lendemain d’une finale épique cédée au Sénégal (0-1 a.p.) à Rabat, le Maroc oscille entre amertume et lucidité. Si la presse ressasse la Panenka manquée de Brahim Díaz et la confusion des derniers instants, une analyse plus froide s’impose. Ce revers ne marque pas un coup d’arrêt, mais valide l’installation des Lions de l’Atlas au très haut niveau. À moins de cinq mois du Mondial 2026, cette cicatrice pourrait même devenir un atout décisif.

Le tournant du match : de la Panenka de Díaz à la confusion générale et la victoire d’une belle équipe du Sénégal

Dans les médias et sur les réseaux sociaux, une séquence tourne en boucle : le penalty accordé par la VAR, suivi de la tentative de Panenka de Brahim Díaz, stoppée par Édouard Mendy. Cette image cristallise la frustration marocaine : celle d’un scénario qui semblait écrit, mais qui a basculé sur un excès de confiance ou un manque de réalisme.

CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique au terme d’une finale dantesque

À ce fait de jeu s’ajoute une fin de rencontre électrique. La contestation, la sortie temporaire des Sénégalais et la longue interruption, jusqu’à l’intervention décisive de Sadio mané, ont sorti la finale de son cadre purement sportif. Pour beaucoup d’observateurs, ces scènes de chaos ont terni l’image du football continental à l’heure où celui-ci cherchait à prouver sa maturité organisationnelle.

Un changement de statut : la défaite d’un favori, pas d’une victime

Le traitement de ce revers révèle une évolution majeure : la douleur n’est plus celle de l’humiliation, mais de l’exigence. Le Maroc n’a pas perdu en victime, mais en prétendant au titre. Si l’échec de Díaz est si commenté, c’est précisément parce que la victoire était perçue comme la conclusion logique du tournoi.

Malgré la colère, une fierté nationale reste palpable. De la performance héroïque de Bounou à l’ambiance du stade, le Maroc a assumé son rang. Comme le souligne Reuters, les félicitations du roi Mohammed VI, dont l’absence tout au mlong de la compétition a cependant été remarquée, et la réaction des supporters confirment que le pays se sent désormais « prêt et légitime« . L’équipe ne cherche plus l’exploit, elle vise la confirmation.

Cap sur 2026 : l’apport de la génération dorée des U20

Au-delà de la frustration immédiate, le football marocain s’appuie sur des certitudes sportives. Après la demi-finale historique au Qatar en 2022, le réservoir de talents s’est encore densifié. En témoigne le titre de champion du monde U20 décroché au Chili en octobre 2025 fce à l’Argentine. C’est la plus belle preuve de la profondeur de banc à venir et de la culture de la gagne qui imprègne désormais la sélection.

Cette finale perdue contre le Sénégal doit servir de laboratoire grandeur nature avant le Mondial nord-américain. Apprendre à « tuer » un match, maîtriser ses nerfs dans le chaos et privilégier l’efficacité au geste iconique. Voilà la feuille de route pour le 14 juin 2026 et l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face au Brésil, excusez du peu. La fenêtre est courte, mais cette défaite offre au sélectionneur un levier psychologique idéal pour renforcer son groupe.

Au réveil, cette défaite ressemble à un rendez-vous manqué, mais elle actera peut-être le véritable basculement du football marocain. En ne se contentant plus de bien figurer, les Lions de l’Atlas apprennent la cruauté du très haut niveau. C’est souvent dans ces échecs fondateurs, ceux qui obligent à corriger les détails et à s’endurcir, que se construisent les futurs champions du monde.