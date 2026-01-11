Santé de Mohammed VI : le Palais rompt enfin le silence après des semaines d’absence, en pleine CAN

Le médecin personnel du roi a révélé samedi que Mohammed VI souffre de douleurs lombaires nécessitant une période de repos. Une annonce qui justifie officiellement son absence aux matchs des Lions de l’Atlas durant la CAN, mais qui ne dissipe pas les interrogations sur l’état de santé d’un monarque invisible depuis début décembre.

Après plus d’un mois d’invisibilité totale, le Palais royal a finalement livré une explication officielle. Samedi 10 janvier, le professeur Lahcen Belyamani, médecin personnel du roi, a publié un communiqué révélant que le souverain souffre d’une lombosciatalgie mécanique associée à une contracture musculaire. Un nouveau souci de santé pour Mohammed VI qui souffrirait de sarcoïdose.

Un diagnostic qui lève partiellement le voile sur l’absence prolongée de Mohammed VI

Selon le communiqué médical, ces douleurs au niveau du bas du dos « ne présentent aucun signe de gravité » mais nécessitent « un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel ». Une annonce censée rassurer, mais qui intervient après des semaines de silence pesant.

Car la dernière apparition publique du souverain, début décembre 2025, avait déjà suscité l’inquiétude. Filmé au Dubaï Mall lors d’un séjour privé aux Émirats arabes unis, Mohammed VI était apparu visiblement amaigri, marchant avec difficulté. Des images qui avaient immédiatement relancé les spéculations sur son état de santé.

Depuis, plus rien. Aucune apparition officielle, aucune image du monarque de 62 ans. Un silence d’autant plus remarqué que le Maroc accueille en ce moment même « sa » CAN, cette compétition que Mohammed VI avait tant œuvré à obtenir après trois échecs pour le Mondial.

Une chaise vide qui devenait incompréhensible

Match après match, l’absence inexpliquée du souverain dans les tribunes alimentait les interrogations d’un peuple marocain qui connaît la passion de son roi pour le football. Ni la cérémonie d’ouverture face aux Comores le 21 décembre, ni les matchs de poule contre le Mali et la Zambie, ni le huitième de finale victorieux contre la Tanzanie, ni même le quart de finale remporté samedi face au Cameroun (2-0) : Mohammed VI n’a assisté à aucune des rencontres des Lions de l’Atlas.

Pour pallier cette absence lors de la cérémonie inaugurale, les organisateurs avaient dû disposer un imposant portrait du monarque dans la tribune d’honneur. Une image qui avait fait le tour des médias internationaux et cristallisé les interrogations,car cela ressemblait presque à une photo souvenir.

Le prince héritier Moulay Hassan en première ligne

C’est donc le prince Moulay El Hassan, 22 ans, qui a assuré la représentation royale tout au long du tournoi. Accompagné lors du huitième de finale par sa sœur cadette, la princesse Lalla Khadija, 18 ans, le prince héritier a multiplié les apparitions dans les tribunes, exultant aux côtés des supporters à chaque victoire marocaine. Des images largement relayées sur les réseaux sociaux, qui ont renforcé la visibilité d’une relève dynastique de plus en plus présente sur le devant de la scène.

Une façon aussi de renforcer la visibilité de Moulay Hassan à l’international et dans les pays africains notamment où la CAN est très suivie à la télévision.

Une série de problèmes de santé qui s’accumulent

Ce nouveau communiqué médical s’inscrit dans une année particulièrement difficile sur le plan de la santé pour le souverain. En octobre 2024, lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron, Mohammed VI était apparu appuyé sur une canne et visiblement affaibli, en raison d’une sciatique. Deux mois plus tard, en décembre, il avait dû subir une intervention chirurgicale à l’épaule gauche après une fracture de l’humérus survenue lors d’une activité sportive.

C’est pour cela que le communiqué du médecin du roi ne convainc pas réellement. « Sans gravité », mais invisible depuis des semaines, est ce bien logique ? Si le Palais se veut rassurant en évoquant une pathologie « sans aucun signe de gravité », la réalité des faits interroge. Comment une lombosciatalgie mécanique, affection certes douloureuse mais généralement bénigne, peut-elle expliquer une disparition totale de la scène publique depuis plus de cinq semaines ? L’accumulation des problèmes de santé, sciatique chronique, opération de l’épaule, amaigrissement visible, et désormais cette lombosciatalgie, dessine le portrait d’un souverain physiquement très diminué, bien au-delà de ce que suggère la formule rassurante du communiqué officiel.

Vers une absence prolongée et une transition assumée ?

Le communiqué prépare également les Marocains à une poursuite de l’absence royale pour la suite de la compétition. La demi-finale, prévue mercredi 14 janvier, et une éventuelle finale le 18 janvier se dérouleront donc vraisemblablement sans le souverain dans les tribunes.

Une situation inédite pour une compétition que Mohammed VI considérait comme la sienne, et dont il avait fait un enjeu de prestige national en vue de la Coupe du monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. Le contraste entre l’ambition affichée et la réalité d’un roi invisible n’en est que plus saisissant et relance les rumeurs de succession anticipée. D’autant plus que le prince Moulay Hassan séduit la jeunesse et qu’il peut inccarner l’image d’un Maroc plus moderne.