Un Gabonais à la tête du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA)

Quelques jours après la fin de mission du Nigérien Abdou Abarry, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé le diplomate gabonais Parfait Onanga-Anyanga en tant que représentant spécial en Afrique centrale et chef par intérim de l’UNOCA. Âgé de 66 ans et fort de plus de trente ans de carrière diplomatique, il a pris ses fonctions lundi 23 février 2026.

C’est le 9 février dernier, à New York, que l’ambassadeur Abdou Abarry a été reçu par le secrétaire général de l’ONU pour son débriefing de fin de mission, en présence de la vice-secrétaire générale Amina Mohammed et du chef de cabinet du secrétaire général. Après trois ans de service à la tête de l’UNOCA, le bilan a été salué avec satisfaction : le secrétaire général a reconnu le rôle déterminant de son représentant spécial dans le renforcement de la coopération sous-régionale avec la CEEAC, ses États membres et partenaires stratégiques, au service de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans la région.

Un diplomate chevronné pour assurer la continuité

Afin d’assurer la continuité de cette mission, António Guterres a fait appel à Parfait Onanga-Anyanga, qui occupait depuis février 2022 les fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l’ONU auprès de l’Union africaine et chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (UNOAU), basé à Addis-Abeba. Cette nomination par intérim constitue une reconnaissance de ses plus de trente années d’expérience dans la diplomatie, à tous les niveaux.

Avant de rejoindre les Nations Unies, Parfait Onanga-Anyanga a exercé comme diplomate de carrière au sein du ministère gabonais des Affaires étrangères, terminant sa carrière nationale avec rang d’ambassadeur. Diplômé en sociologie de l’Université Omar Bongo à Libreville et titulaire d’un diplôme supérieur en sciences politiques de l‘Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il intègre le système des Nations Unies en 1998, où il occupe plusieurs postes politiques et de direction à la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), à Vienne et à New York.

Une expérience forgée sur les terrains de crise

Par la suite, il a été chef de cabinet du président de la 59e session de l’Assemblée générale, puis conseiller spécial des présidents des 60e et 61e sessions, avant de devenir directeur de cabinet de la vice-secrétaire générale de l’ONU de 2007 à 2012. Le diplomate gabonais a également une solide expérience dans les zones touchées par les conflits. En effet, il a dirigé le Bureau des Nations Unies au Burundi de juin 2012 à fin 2014, coordonné la réponse du siège de l’ONU à la crise de Boko Haram, puis a été nommé en août 2015 représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). De 2019 à 2022, il occupera le poste d’envoyé spécial du secrétaire général pour la Corne de l’Afrique, basé au Kenya.

C’est donc en homme d’expérience et passionné que le nouveau chef par intérim de l’UNOCA devra assurer le suivi de la situation des onze États d’Afrique centrale, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires et politiques.