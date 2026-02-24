ONU : Parfait Onanga-Anyanga prend les commandes de l’UNOCA par intérim

L’ONU confie l’intérim de l’UNOCA à Parfait Onanga-Anyanga, diplomate gabonais au parcours dense et rompu aux crises africaines. Nommé par Antonio Guterres après le départ d’Abdou Abarry, il reprend les rênes du bureau régional de Libreville dans un contexte stratégique exigeant.

Le système des Nations Unies mise sur l’expérience pour assurer la transition en Afrique centrale. Antonio Guterres a porté son choix sur Parfait Onanga-Anyanga pour assumer les fonctions de Représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) par intérim. Ce mouvement stratégique intervient juste après le départ du Nigérien Abdou Abarry, qui a achevé sa mission de trois ans à la tête de l’institution basée à Libreville. Pour le diplomate gabonais, ce retour sur ses terres d’origine s’apparente à un nouveau défi de taille dans une carrière déjà exceptionnellement dense.

Un parcours forgé au cœur des crises continentales

Parfait Onanga-Anyanga n’est pas un novice des dossiers brûlants. Avec plus de trente ans d’expérience, il s’est imposé comme l’homme des situations complexes au sein de l’appareil onusien. Son CV impressionne par la diversité des théâtres d’opérations qu’il a pratiqués : de la direction du bureau des Nations Unies au Burundi lors de périodes de fortes tensions, à la tête de la MINUSCA en Centrafrique, jusqu’à son rôle de coordinateur de la réponse de l’ONU face à la crise de Boko Haram.

Avant cette nouvelle nomination, il occupait depuis 2022 le poste prestigieux de Représentant spécial auprès de l’Union africaine à Addis-Abeba, confirmant son statut d’interlocuteur privilégié pour les questions de paix et de sécurité sur le continent.

Une expertise académique et diplomatique reconnue

La solidité de ce haut fonctionnaire repose sur un socle académique et professionnel rigoureux. Diplômé en sociologie de l’Université Omar Bongo de Libreville et en sciences politiques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a débuté sa trajectoire comme diplomate de carrière au ministère gabonais des Affaires étrangères avant de rejoindre l’ONU en 1998.

Au siège de l’organisation à New York, il a gravi tous les échelons, servant notamment comme Directeur de cabinet de la Vice-Secrétaire générale et conseiller spécial pour plusieurs présidents de l’Assemblée générale. Cette double culture, mêlant connaissance fine du terrain africain et maîtrise des arcanes diplomatiques mondiales, constitue un atout majeur pour sa nouvelle mission.

Les défis de l’intérim en Afrique centrale

À la tête de l’UNOCA, Parfait Onanga-Anyanga devra superviser le suivi politique et sécuritaire de onze États, incluant des zones de vigilance accrue comme la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Sa nomination soulève toutefois une question logistique et stratégique : continuera-t-il de piloter les dossiers depuis Addis-Abeba, où siège l’Union africaine, ou s’installera-t-il à Libreville pour diriger l’UNOCA ?

En attendant la nomination d’un successeur définitif ou sa propre confirmation à ce poste, son intérim garantit une continuité indispensable pour la stabilité régionale, prouvant une fois de plus que les Nations Unies privilégient la compétence régionale pour résoudre les problématiques locales.