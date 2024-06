Russie : les détails de la tournée africaine de Sergueï Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a entamé lundi 3 juin, en Guinée, une nouvelle tournée en Afrique. Après la Guinée et le Congo, Lavrov devrait se rendre au Burkina Faso et au Tchad. Une véritable opération séduction lancée par le Kremlin en Afrique.

Le chef de la diplomatie russe a effectué une visite de seulement quelques heures en Guinée. Sergueï Lavrov a rencontré son homologue guinéen, et a été reçu par le Président Mamadi Doumbouya. La Guinée et la Russie se disent prêtes à renforcer leur coopération dans différents domaines comme l’économie, la défense, la lutte antiterroriste, la santé et l’éducation. Le président de la Transition a saisi cette opportunité pour rappeler que « la Guinée reste un pays ouvert, souverain, qui coopère avec tout le monde ».

Poursuivre la coopération militaire et technique avec le Congo

Après Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est rendu au Congo-Brazzaville où il a réaffirmé la volonté de la Russie de poursuivre sa coopération militaire et technique avec le pays dirigé par Denis Sassou N’Guesso. Cette coopération s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales globales entre les deux pays. Dans le domaine de la santé, les deux parties ont salué les résultats positifs de la coopération dans le secteur de la santé.

La création d’un laboratoire russo-congolais pour la détection et la prévention des maladies est envisagée. En outre, la situation en République centrafricaine (RCA), en République Démocratique du Congo (RDC), au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été abordée. Moscou et Brazzaville appellent à des solutions africaines aux problèmes du continent, avec le soutien de la communauté internationale. Les deux parties ont exprimé leur convergence de vues sur les propositions conjointes qu’elles ont avancées au sein de l’ONU.

Fréquence des déplacements en Afrique

Le calendrier des contacts à haut niveau entre les deux pays a également été évoqué. S’agissant des visites officielles, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a promis de se rendre en Russie. Rappelons que Sergueï Lavrov est en tournée africaine comprenant des visites en Guinée, au Congo, au Burkina Faso et au Tchad. La dernière visite africaine de l’officiel russe remonte à 2023. Sergueï Lavrov s’était rendu au Mali.

Conférence de presse conjointe avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, décoration dans l’Ordre national du Mali, tête-à-tête avec le Président de transition, Assimi Goïta, tels étaient les fait marquants de cette visite. Auparavant, fin janvier 2023, Sergueï Lavrov s’était rendu à Pretoria, où il avait rencontré son homologue sud-africaine, Naledi Pandor. En 2022, le chef de la diplomatie russe avait aussi mené une tournée africaine. Celle-ci l’avait mené en Égypte, Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo.