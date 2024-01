Poutine reçoit Deby : un rapprochement stratégique

Dans un contexte international en pleine évolution, la rencontre récente à Moscou entre Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, et Vladimir Poutine, président de la Russie, marque un tournant stratégique significatif. Elle prend place dans une grande guerre d’influence sur le continent africain.

Survenant dans le sillage d’événements géopolitiques majeurs, du retour en force des États-Unis sur le continent conjugué au retrait forcé de la France, cette rencontre symbolise non seulement le renforcement des liens entre le Tchad et la Russie, mais reflète également les dynamiques changeantes de l’influence et des alliances en Afrique. Les discussions, couvrant la coopération entre les deux pays ainsi que la situation complexe au Sahel, témoignent d’une volonté mutuelle d’approfondir les relations bilatérales dans un monde de plus en plus multipolaire.

Au cours de leur discussion, les deux présidents ont abordé plusieurs aspects des relations bilatérales entre le Tchad et la Russie, avec un accent particulier sur la coopération dans les domaines militaire, de la sécurité et du développement. Des accords spécifiques et des initiatives conjointes ont été envisagés, bien que les détails restent confidentiels. La situation régionale, en particulier le conflit au Sahel, a également été au cœur des échanges, chaque pays exprimant ses perspectives et ses objectifs dans la région.

Historiquement, la Russie a été un allié clé du Tchad, fournissant une assistance militaire et logistique significative dans la lutte contre les groupes terroristes.

Une compétition entre les grandes puissances

Ce rapprochement entre le Tchad et la Russie s’inscrit dans un contexte de compétition géopolitique accrue en Afrique, marqué par l’influence grandissante de la Chine et des États-Unis. La Russie, cherchant à sécuriser ses intérêts économiques et politiques, voit en l’Afrique, et en particulier en des pays comme le Tchad, des partenaires stratégiques. Elle a ainsi renforcé sa présence dans plusieurs pays africains, à travers des accords économiques et militaires.

Pour le Tchad, cette diversification des alliances est une démarche stratégique visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la France, son ancien colonisateur. Cette diversification est vue comme cruciale pour l’autonomie politique et économique du pays.

La rencontre entre Deby et Poutine marque un tournant important dans la géopolitique africaine. Elle reflète une nouvelle réalité où les pays africains, comme le Tchad, cherchent activement à diversifier leurs partenariats internationaux, tandis que des puissances mondiales comme la Russie cherchent à étendre leur influence sur le continent africain.