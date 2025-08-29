Tebboune nomme Sifi Ghrieb Premier ministre par intérim : qui est le nouveau chef du gouvernement algérien ?

Dans un mouvement politique soudain, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé jeudi 28 août un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et a décidé de nommer à sa place Sifi Ghrieb en tant que Premier ministre par intérim.

Nadir Larbaoui, nommé le 11 novembre 2023 à la tête du gouvernement algérien, n’aura pas convaincu. Les raisons officielles de ce limogeage n’ont pas été communiquées par la présidence. Cependant, ce changement intervient dans un contexte marqué par une certaine tension, notamment après l’accident de bus ayant fait 18 morts il y a deux semaines. L’absence remarquée de Nadir Larbaoui à une réunion gouvernementale sur le secteur des transports, dans les jours qui ont suivi le drame, avait suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.

Cette nomination « par intérim » révèle plusieurs subtilités institutionnelles et politiques importantes. D’abord, elle permet d’assurer la continuité gouvernementale dans l’urgence, sans passer par les procédures plus longues d’une nomination définitive. Sifi Ghrieb conserve ainsi simultanément son portefeuille de ministre de l’Industrie, une double fonction qui serait difficilement justifiable pour un Premier ministre permanent.

Au-delà des aspects procéduraux, ce statut intérimaire s’apparente aussi à une véritable période d’évaluation. Le président Tebboune teste probablement la capacité de cet expert industriel à s’adapter aux fonctions politiques plus larges du poste de Premier ministre. Cette approche prudente s’explique par l’instabilité récente qui caractérise la primature algérienne : après le limogeage d’Aïmene Benabderrahmane en novembre 2023, Nadir Larbaoui n’aura finalement occupé le poste que quelques mois.

Le profil technique d’un industriel expérimenté

Sifi Ghrieb, âgé de 51 ans, est un homme d’État algérien ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique depuis novembre 2024. Sa nomination à la primature, même par intérim, marque l’arrivée d’un profil résolument technique au sommet de l’exécutif.

Titulaire d’un doctorat en chimie physique des matériaux de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba, Sifi Ghrieb a exercé et évolué dans plusieurs fonctions dans le secteur industriel. Cette formation scientifique de haut niveau contraste avec le profil diplomatique de son prédécesseur.

Le nouveau Premier ministre par intérim possède une expérience considérable dans le secteur industriel algérien. Son parcours l’a conduit à occuper plusieurs postes de responsabilité de premier plan : président du conseil d’administration de la société algéro-qatarie de sidérurgie (AQS), président-directeur général de l’Entreprise nationale de récupération (filiale du groupe IMETAL), président-directeur général et président du conseil d’administration de l’Université industrielle.

La carrière de Sifi Ghrieb est marquée par d’importantes réalisations. Il a supervisé le forage du premier puits pétrolier utilisant un ciment produit localement, initié le projet de l’Université industrielle afin de renforcer les synergies entre le secteur productif, les universités et les centres de recherche.

Son engagement pour l’innovation s’est également manifesté durant la pandémie de Covid-19, où il a participé au développement d’équipements médicaux fabriqués en Algérie. Lauréat de la troisième place au Prix national de l’innovation en 2021, Sifi Ghrieb a initié la création de pôles technologiques dans les secteurs du fer et de l’acier, de la pharmacie et de la mécanique.

Connu pour sa vision axée sur le capital humain, Ghrieb a toujours défendu l’idée que l’Algérie devait miser sur ses propres ressources et sur ces compétences, aussi bien locales que celles issues de la diaspora, pour impulser un véritable renouveau industriel. Sa philosophie se résume dans cette approche : « Redonner à l’industrie algérienne sa place et réduire la dépendance vis-à-vis des importations« .

Les défis d’une période de décisive

Sifi Ghrieb a déclaré à l’issue de la cérémonie de passation : « Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur d’être chargé par Monsieur le président de la République d’occuper le poste de Premier ministre par intérim. Je le remercie pour la confiance qu’il m’a accordée« . Cette nomination lui confère désormais une dimension politique plus large, au-delà du secteur industriel. Il devra coordonner l’action gouvernementale dans une période où les attentes sociales et économiques sont fortes, tout en démontrant sa capacité à gérer les aspects politiques du pouvoir – un défi de taille pour cet homme de l’industrie habitué aux défis techniques plutôt qu’aux négociations politiques.

La présidence n’a donné aucun calendrier concernant une éventuelle nomination définitive, mais il est probable qu’un nouveau gouvernement définitif soit nommé dans une quinzaine de jours, après l’édition de l’IATF qui se déroule du au 10 septembre.

L’arrivée de Sifi Ghrieb à la tête du gouvernement algérien symbolise peut-être une volonté de privilégier les compétences techniques pour faire face aux défis économiques du pays. Son profil d’industriel expérimenté et d’innovateur pourrait apporter un nouveau souffle à l’action gouvernementale, particulièrement dans le domaine de la diversification économique et de la relance industrielle qui sont au centre de la vision du Président Tebboune.