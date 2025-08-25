IATF 2025 Alger : 35 000 visiteurs attendus à la foire commerciale africaine (4-10 septembre)

Du 4 au 10 septembre 2025, Alger accueillera la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), le plus grand événement économique du continent africain. Avec plus de 35 000 visiteurs attendus de 140 pays et 1 600 exposants, cette manifestation d’envergure vise à renforcer les échanges commerciaux intracontinentaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Un pari stratégique pour l’Algérie qui entend réaffirmer son rôle de locomotive économique en Afrique.

La Foire commerciale intra-africaine est organisée tous les deux ans par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en collaboration avec la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf. L’IATF représente la vitrine par excellence du dynamisme économique africain et de ses ambitions d’intégration continentale.

Depuis sa création en 2018, cette manifestation a déjà généré plus de 100 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissements sur ses trois premières éditions. La première s’était tenue au Caire en 2018, suivie de Durban en 2021, puis retour au Caire en 2023. Pour 2025, c’est Alger qui a été choisie pour accueillir cet événement stratégique, sous le thème évocateur « Passerelle vers de nouvelles opportunités« .

L’IATF 2025 s’inscrit dans le cadre plus large de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf/AfCFTA), lancée officiellement en janvier 2021. Cette zone de libre-échange, la plus vaste au monde par le nombre de pays participants, connecte 1,3 milliard de personnes à travers 55 pays avec un PIB combiné de 3 500 milliards de dollars.

L’Algérie, hôte de l’édition 2025

L’Algérie, l’une des économies les plus importantes du continent, s’est distinguée lors des éditions précédentes par la qualité de sa participation, remportant successivement le « premier prix du meilleur stand » à Durban en 2021 et le prix du « meilleur stand innovateur » au Caire en 2023.

Le gouvernement algérien a mis les bouchées doubles pour garantir le succès de cette édition. Un comité intersectoriel de haut niveau, supervisé directement par le ministre du Commerce extérieur Mohammed Boukhari, coordonne les préparatifs. Le Palais des expositions des Pins Maritimes (SAFEX) d’Alger accueillera l’événement, avec des aménagements spéciaux pour recevoir les milliers de participants attendus.

Larbi Latrèche, diplomate algérien chevronné, a été désigné commissaire de l’IATF 2025, épaulé par les ambassadeurs Abdelkrim Beha et Messaoud Mehila. Cette mobilisation au plus haut niveau témoigne de l’importance accordée par l’Algérie à cet événement, perçu comme une opportunité de démontrer ses capacités organisationnelles et son leadership continental.

L’IATF 2025 promet d’être la plus ambitieuse à ce jour. Plus de 75 pavillons nationaux présenteront les produits et services de leurs pays respectifs. Les secteurs représentés couvrent l’ensemble du spectre économique : agriculture et agroalimentaire, industrie manufacturière, technologies de l’information, services financiers, énergie renouvelable, santé, tourisme, et industries créatives.

Les temps forts du programme

L’innovation et la technologie occuperont une place centrale, avec la présentation de solutions numériques, de plateformes fintech et de systèmes de commerce électronique destinés à faciliter les échanges transfrontaliers. Le Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), lancé en janvier 2022, permettant les paiements en monnaies locales entre entreprises africaines, sera mis en avant.

La valeur ajoutée et l’industrialisation seront au cœur des débats, avec un focus particulier sur l’agro-industrie et la transformation locale des matières premières. L’objectif est de sortir l’Afrique de son rôle traditionnel d’exportateur de matières premières brutes.

Le développement durable et l’industrialisation verte constitueront un axe transversal, reflétant les préoccupations environnementales croissantes et la nécessité d’une croissance économique respectueuse de l’environnement.

Le Village de l’Union africaine

Innovation majeure de cette édition, le « Village de l’UA » constituera un espace dédié présentant les success stories de l’Agenda 2063 et les progrès réalisés dans le cadre de la ZLECAf. Ce village comprendra :

Le Pavillon de l’Union africaine, vitrine des réalisations continentales

Le Pavillon « Africa Women in Processing » (AWIP), mettant en lumière les entreprises dirigées par des femmes dans le secteur de la transformation

Le Pavillon des Start-ups de la Jeunesse africaine, offrant une plateforme aux jeunes innovateurs et entrepreneurs

Les organisateurs tablent sur des accords commerciaux et d’investissement dépassant les 44 milliards de dollars, ce qui constituerait un record pour l’IATF.

Au-delà des pays africains, l’IATF 2025 attire l’attention internationale. La Suisse, par exemple, prévoit une forte délégation menée par le Secrétaire d’État Budliger Artieda, accompagné d’une délégation d’affaires. Cette participation s’inscrit dans la continuité du succès du pavillon suisse à l’IATF 2023 au Caire.

Les enjeux pour l’avenir du commerce africain

L’IATF 2025 intervient à un moment crucial pour l’économie africaine. Le commerce intra-africain ne représente actuellement que 15% du commerce total du continent, contre 69% en Europe et 59% en Asie. La ZLECAf vise à porter cette proportion à 25% d’ici 2030, un objectif ambitieux mais réalisable si les obstacles persistants sont levés.

Les barrières non tarifaires restent un frein majeur. Malgré la réduction des droits de douane, les procédures administratives complexes, les normes techniques divergentes et les contrôles aux frontières continuent d’entraver les échanges.

L’infrastructure défaillante constitue un autre défi de taille. Le coût du transport en Afrique reste parmi les plus élevés au monde, réduisant la compétitivité des produits africains même sur les marchés voisins.

Enfin, le financement du commerce demeure problématique pour les PME africaines, qui représentent 80% de l’emploi sur le continent mais peinent à accéder aux instruments financiers nécessaires pour se développer à l’international.

L’IATF 2025 sera l’occasion de présenter et discuter des solutions concrètes. Puis l’Algérie, forte de cette expérience, ambitionne de consolider sa position comme hub commercial entre l’Afrique du Nord et le reste du continent. Le succès de l’IATF 2025 pourrait catalyser d’autres initiatives régionales et renforcer le rôle d’Alger comme centre de conférences et d’affaires continental.

Rendez-vous est donc pour l’IATF 2025 pris du 4 au 10 septembre 2025 à Alger, pour ce qui s’annonce comme le plus grand rassemblement économique de l’histoire du continent africain.