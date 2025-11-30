Air Algérie renforce son réseau en France : Nantes et Strasbourg le 1er décembre, Lyon-Chlef en préparation

La compagnie nationale algérienne lance deux nouvelles liaisons directes vers la France ce 1er décembre 2025. Ces ouvertures s’inscrivent dans une stratégie de modernisation et de rapprochement avec la diaspora algérienne.

Deux nouvelles destinations françaises dès le 1er décembre

Air Algérie inaugure le 1er décembre deux lignes très attendues au départ d’Alger. La première relie la capitale algérienne à Nantes, la grande ville de Bretagne, avec deux vols hebdomadaires programmés les vendredis et dimanches. Cette liaison offre enfin une alternative directe aux voyageurs de l’ouest de la France, qui devaient jusqu’à présent transiter par Paris pour rejoindre l’Algérie.

La seconde ligne connecte Alger à Strasbourg, avec des vols opérés les lundis et jeudis. Utilisant un Boeing 737-600, les appareils décolleront de Strasbourg à 11h30 pour une arrivée à Alger à 13h45, offrant des horaires pratiques pour les voyageurs d’affaires comme pour les familles.

Ces deux nouvelles dessertes répondent à une forte demande exprimée depuis plusieurs années par la diaspora algérienne, particulièrement nombreuse dans ces régions. Les billets, mis en vente début novembre, ont déjà rencontré un vif succès, témoignant de l’attente.

Une reprise stratégique après la fusion avec Tassili Airlines

L’ouverture de ces lignes s’inscrit dans le contexte de la réorganisation du transport aérien algérien. Suite à la fusion de Tassili Airlines avec Air Algérie en septembre 2025, la compagnie nationale a repris l’ensemble des vols internationaux précédemment opérés par sa filiale. Pour Strasbourg notamment, cette transition assure la continuité du service tout en l’intégrant dans le réseau plus vaste d’Air Algérie.

La compagnie nationale devra néanmoins composer avec la concurrence de Transavia, la filiale low-cost d’Air France-KLM, qui maintient ses propres fréquences sur ces axes. Cette situation de concurrence pourrait s’avérer bénéfique pour les passagers, avec des tarifs potentiellement plus attractifs et une amélioration continue de la qualité de service.

Un nouveau projet prometteur : la liaison Chlef-Lyon

Au-delà de ces ouvertures immédiates, Air Algérie prépare activement l’expansion de son réseau avec un projet particulièrement intéressant : une liaison directe entre Chlef et Lyon. Cette annonce, faite lors d’une rencontre entre une délégation parlementaire de la wilaya de Chlef et le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, témoigne de la volonté de la compagnie de diversifier ses points de départ en Algérie tout en renforçant sa présence sur le marché français.

L’aéroport international Aboubakr Belkaid de Chlef, qui dessert actuellement Paris et Marseille avec des vols réguliers, verra ainsi son offre internationale enrichie. Cette nouvelle connexion avec Lyon doit répondre aux attentes de la communauté algérienne du centre-ouest du pays, qui utilise fréquemment cet aéroport pour rejoindre leurs familles dans les wilayas de Chlef, Relizane, Tissemsilt et Aïn Defla. Le projet s’intègre dans le plan de renouvellement de la flotte de la compagnie, même si aucune date de lancement n’a encore été communiquée officiellement.

Une dynamique de modernisation et d’expansion

Ces développements montrent la nouvelle dynamique d’Air Algérie, qui modernise sa flotte avec l’acquisition programmée de 34 nouveaux appareils d’ici 2028, dont huit Airbus A330-900neo et huit Boeing 737 MAX-9. Le premier A330-900neo a été d’ailleurs été livré mi novembre, marquant le début de cette transformation.

L’expansion du réseau vers la France, premier pays de destination de la diaspora algérienne en Europe, représente un enjeu stratégique majeur pour Air Algérie. En multipliant les points de connexion directs entre les deux pays, la compagnie facilite les déplacements familiaux et les échanges économiques et culturels.