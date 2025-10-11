Air Algérie et Turkish Airlines forme une alliance dans le ciel méditerranéen

À Alger, le 9 octobre, les PDG de Turkish Airlines et d’Air Algérie ont scellé un partenariat ambitieux pour transformer la connectivité entre l’Afrique du Nord, l’Europe et l’Asie.

Bilal Ekşi, directeur général de Turkish Airlines, et Hamza Benhamouda, son homologue d’Air Algérie, ont signé jeudi un mémorandum d’entente qui élargit considérablement leur coopération. Cet accord établit un cadre de collaboration multidimensionnel touchant tous les aspects de l’exploitation aérienne moderne.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape dans notre partenariat stratégique avec Turkish Airlines« , a déclaré Hamza Benhamouda. « Cet accord global apportera sans aucun doute des avantages mutuels à nos deux compagnies ainsi qu’à nos clients. »

Un partenariat historique qui s’approfondit

Les deux compagnies sont liées depuis 2016 par un accord de code-share, élargi en 2024 à de nouvelles destinations en Turquie, en Asie et en Afrique. Le nouvel accord amplifie cette dynamique en ouvrant des perspectives de coopération inédites dans huit domaines clés :

Fret aérien : services cargo en interligne

Leasing d’avions : location mutuelle d’appareils

Catering et maintenance technique : partage d’expertise

Opérations au sol : optimisation du handling

Salons VIP : accès réciproque pour les passagers

Environnement : initiatives durables communes

Formation : programmes conjoints

Des avantages concrets pour les voyageurs

Les passagers d’Air Algérie accéderont désormais plus facilement aux 352 destinations de Turkish Airlines dans 131 pays. Inversement, les clients de la compagnie turque bénéficieront d’une meilleure connectivité vers l’Algérie et l’Afrique du Nord. L’accord prévoit également l’amélioration des programmes de fidélité et l’accès réciproque aux salons VIP.

Deux compagnies en pleine expansion

Ce partenariat intervient à un moment charnière. Turkish Airlines, avec 477 appareils en janvier 2025, vise 500 avions dès septembre 2025 et 813 d’ici 2033. La compagnie a généré 22,7 milliards de dollars de revenus en 2024 et transporté 6,8 millions de passagers en janvier 2025.

Air Algérie vit une transformation profonde. La compagnie a commandé 32 nouveaux appareils livrables jusqu’en 2028, portant sa flotte à 104 avions. En août 2025, elle a lancé sa filiale Domestic Airlines. Son réseau s’étoffe avec N’Djaména, Abuja, Londres-Stansted et Amsterdam parmi les nouvelles destinations.

Istanbul et Alger, deux hubs complémentaires

La complémentarité des deux compagnies constitue un atout majeur. Turkish Airlines a établi Istanbul comme hub mondial entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Air Algérie développe Alger comme plateforme régionale pour l’Afrique du Nord et le Sahel.

« Notre partenariat continu avec Air Algérie témoigne d’un engagement en faveur d’une collaboration durable », a souligné Bilal Ekşi. « Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à enrichir les liens culturels et économiques entre la Turquie et l’Algérie. »

Cette configuration optimise les flux de passagers : un voyageur d’Afrique subsaharienne peut transiter par Alger pour rejoindre l’Europe, tandis qu’un passager asiatique peut emprunter Istanbul puis Alger pour atteindre l’Afrique de l’Ouest.

Un modèle pour l’aviation africaine

Ce partenariat pourrait inspirer d’autres compagnies africaines cherchant à élargir leur portée internationale. Le modèle de coopération entre un transporteur mondial établi et une compagnie régionale en modernisation offre une alternative aux alliances traditionnelles.

Pour l’Algérie, cet accord renforce sa position dans l’écosystème aérien africain. Après avoir absorbé Tassili Airlines et créé Domestic Airlines, Air Algérie se positionne comme un acteur incontournable de la connectivité nord-africaine.

À moyen terme, ce partenariat devrait générer une augmentation significative du trafic passagers entre l’Algérie et la Turquie, mais aussi vers les destinations tierces. Les deux compagnies ont également évoqué leur engagement commun envers la durabilité environnementale, anticipant les évolutions futures du secteur.

Le mémorandum signé le 9 octobre 2025 dessine une alliance stratégique entre deux compagnies aux ambitions convergentes : offrir une connectivité mondiale optimale tout en renforçant les liens entre leurs pays. Pour les voyageurs méditerranéens, africains et moyen-orientaux, ce partenariat se traduira par plus de choix, plus de flexibilité et potentiellement des tarifs plus compétitifs.