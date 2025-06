L’Algérie et le Rwanda tissent les fils d’une Afrique nouvelle

Alger et Kigali écrivent ensemble une page inédite de la coopération Sud-Sud. Leur alliance, scellée par onze accords majeurs en ce début juin 2025, illustre comment les deux pays rayonnent désormais au-delà de leurs frontières traditionnelles pour devenir des acteurs de premier plan.

L’histoire retiendra peut-être ces 3 et 4 juin 2025 comme une date particulière dans les relations africaines. La visite d’État de Paul Kagame à Alger a en effet consacré la transformation spectaculaire d’un partenariat longtemps resté dans l’ombre en alliance stratégique continentale.

Les fondations d’une amitié retrouvée

Si les relations diplomatiques entre l’Algérie et le Rwanda remontent à novembre 1975, époque où l’élan panafricaniste de l’Algérie trouvait écho dans la solidarité de l’Organisation de l’unité africaine, c’est véritablement avec la décision du président Abdelmadjid Tebboune d’ouvrir une ambassade à Kigali en 2021 que cette coopération a pris une nouvelle dimension.

La création du Groupe d’amitié parlementaire Algérie-Rwanda en 2023 a ensuite posé les jalons d’un dialogue institutionnel, préparant le terrain aux négociations d’accords commerciaux et militaires de 2024. Cette progression méthodique illustre parfaitement l’approche algérienne : construire des partenariats durables sur des bases solides plutôt que de multiplier les effets d’annonce.

Une coopération qui rayonne

La signature des onze accords en ce début juin 2025 marque l’entrée de cette relation dans une phase de maturité. Ces accords couvrent des domaines aussi stratégiques que les télécommunications, l’intelligence artificielle, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture, le transport aérien, la sécurité, l’éducation et la recherche. L’annonce simultanée de l’ouverture prochaine d’une ambassade rwandaise à Alger parachève cette architecture diplomatique croisée, symbole d’un respect mutuel et d’ambitions partagées.

Le Programme exécutif 2026-2029 pour l’enseignement supérieur et la recherche démontre aussi que cette coopération s’inscrit dans la durée. Cette vision à moyen terme traduit la maturité politique des deux gouvernements et leur capacité à dépasser les cycles électoraux pour construire ensemble l’avenir continental.

L’Algérie, laboratoire d’innovation africaine

La visite du président Kagame à l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle d’Alger constitue un moment symbolique fort. La présence de cinq étudiants rwandais dans cette institution d’excellence illustre parfaitement comment l’Algérie devient un pôle d’attraction continental pour la formation aux technologies de pointe. Cette dynamique positionne le pays comme un acteur majeur de la quatrième révolution industrielle en Afrique.

Dans le domaine de la connectivité, l’accord prévoyant l’ouverture d’une ligne directe Alger-Kigali, opérée conjointement par Air Algérie et RwandAir, transformera l’accessibilité entre le Maghreb et l’Afrique des Grands Lacs. Ce corridor aérien, complété par des accords de partage de codes, permettra à l’Algérie d’étendre son influence vers l’Afrique australe tout en offrant aux partenaires rwandais un accès privilégié aux marchés maghrébins.

Enfin le projet de coproduction de médicaments génériques destinés aux marchés de la CEDEAO, de la CEEAC et de la SADC témoigne de l’expertise pharmaceutique algérienne et de sa capacité à répondre aux défis sanitaires continentaux. Cette initiative permettra de réduire significativement la dépendance africaine aux importations médicales extra-continentales.

Par ailleurs, en matière agricole, l’expertise alégérienne, développée dans des conditions extrêmes, trouve naturellement sa place dans les stratégies de sécurité alimentaire continentale.

Au-delà des aspects économiques, la convergence algéro-rwandaise sur les questions de sécurité continentale renforce le positionnement de l’Algérie comme puissance stabilisatrice. L’engagement sur la question palestinienne est la pour le montrer au quotidien.

Des horizons prometteurs pour 2026-2030

Les perspectives d’avenir dessinent un partenariat encore plus ambitieux. Le programme 2026-2029 prévoit une intensification de la mobilité universitaire, la création de laboratoires conjoints de cybersécurité et un système de bourses d’excellence qui renforcera les liens humains entre les deux pays.

La vision énergétique commune s’avère particulièrement prometteuse. L’Algérie, forte de ses ressources et de ses ambitions en matière d’hydrogène vert, trouvera dans le Rwanda un partenaire idéal pour développer des solutions énergétiques durables. Cette synergie entre les ressources algériennes et l’expertise rwandaise en résilience climatique ouvre des perspectives considérables.

Le projet de corridor « Maghreb-Virunga » pour acheminer les produits agro-industriels vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest via les ports algériens transformera les infrastructures algériennes en véritable porte d’entrée continentale. Cette ambition logistique, complétée par l’ouverture prévue d’une « Rwanda Trade House » à Alger et d’un « Algeria Business Hub » à Kigali, créera un écosystème commercial original.

À l’heure où l’Afrique cherche des modèles de coopération Sud-Sud authentiques, l’axe Algérie-Rwanda s’impose comme une référence. Cette alliance entre la puissance méditerranéenne aux ressources considérables et le hub technologique des Grands Lacs démontre que l’intégration africaine peut s’affranchir des schémas traditionnels pour inventer ses propres voies de développement.