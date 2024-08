Le Maghreb triomphe aux Olympiades Africaines de Mathématiques 2024

Les Olympiades Africaines de Mathématiques 2024, tenues à l’Université Witwatersrand de Johannesburg, en Afrique du Sud, se sont conclues le 20 août dernier. Cet événement prestigieux, qui a réuni 27 pays du continent, a permis de mettre en lumière l’excellence mathématique de la région du Maghreb. Le Maroc, l’Algérie, et la Tunisie ont dominé le podium, illustrant la qualité de l’enseignement des mathématiques dans ces pays et la tradition des grands mathématiciens arabes.

La compétition s’est déroulée sur deux jours, où les participants ont dû affronter deux épreuves exigeantes de quatre heures et demie chacune, pour un total de neuf heures d’examen. Ces tests rigoureux ont révélé le potentiel des jeunes talents africains en mathématiques. Le Maroc s’est imposé en tête avec un score record de 201 points, tandis que l’Algérie a décroché la médaille d’argent avec 186 points, suivie de la Tunisie avec 133 points. Ce succès maghrébin souligne l’importance du vivier de jeunes talents dans ces trois pays.

Focus sur Derrache Chamseddine Abdelali, jeune prodige Algérien

Si le Maroc s’est imposé en réalisant un score remarquable au dessus des 200 points, l’Algérie a aussi su se démarquer lors des 65ᵉ Olympiades Internationales de Mathématiques tenues à Bath, en Grande-Bretagne, en juillet 2024. En effet, l’Algérie a décroché pour la première fois une médaille d’or grâce à l’élève Derrache Chamseddine Abdelali. Ce succès fait de l’Algérie « la seule nation arabe et africaine à avoir décroché une médaille d’or lors de cette édition », selon le ministère de l’Éducation nationale. Cet exploit témoigne des efforts constants du pays pour promouvoir l’excellence académique.

L’exploit de Derrache Chamseddine Abdelali aux Olympiades Internationales de Mathématiques est une véritable fierté pour l’Algérie. Cet élève du lycée des mathématiques Mohand-Mokhabi de Kouba à Alger a remporté la médaille d’or lors de la compétition internationale, se distinguant parmi 609 candidats venus de 108 pays. Sa performance exceptionnelle marque un tournant historique pour l’Algérie, qui participe aux Olympiades depuis 1977 sans avoir jamais remporté l’or auparavant. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné l’importance de cet exploit en félicitant personnellement le jeune champion, déclarant : « Tu fais partie de la trempe d’enfants dont l’Algérie peut s’enorgueillir… Merci à toi Chemseddine et à tes parents, pour cet honneur immense et historique que tu as offert à ta patrie. »

La tradition des mathématiciens arabes

L’ensemble de ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une longue tradition d’excellence en mathématiques dans la région du Maghreb. La victoire du Maroc et celle de Chemseddine s’inscrivent dans cette lignée prestigieuse.

Au-delà du classement final, ces Olympiades sont l’occasion de célébrer la diversité des talents mathématiques à travers l’Afrique. Vingt-sept pays ont participé à cet événement, envoyant leurs meilleurs représentants. Les épreuves, d’une durée totale de neuf heures, ont couvert un large spectre de sujets, allant de l’algèbre à la géométrie en passant par la théorie des nombres.

Si les résultats des pays maghrébins sont encourageants, il reste encore beaucoup à faire pour développer l’enseignement des mathématiques dans l’ensemble du continent. Le manque de ressources, la formation insuffisante des enseignants et les inégalités d’accès à l’éducation sont autant de défis à relever.