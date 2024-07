Tebboune célèbre un triomphe mathématique historique de l’Algérie

L’Algérie vient d’inscrire son nom dans l’histoire des mathématiques internationales grâce à l’exploit remarquable de Derrache Chemseddine Abdelali. Ce jeune prodige algérien a remporté la médaille d’or aux Olympiades internationales des mathématiques (OIM) 2024, organisées en Grande-Bretagne, une première dans l’histoire du pays.

Élève au lycée des mathématiques Mohand-Mokhabi de Kouba à Alger, Chemseddine s’est distingué parmi 609 candidats issus de 108 pays lors de cette 65e édition des OIM. Cette performance exceptionnelle s’ajoute à son brillant parcours académique, puisqu’il a également décroché son baccalauréat en 2024 avec la mention « Excellent ».

La consécration de Chemseddine est un événement historique pour l’Algérie. Bien que le pays participe aux Olympiades internationales des mathématiques (OIM) depuis 1977, c’est la première fois qu’un candidat algérien remporte une médaille d’or dans cette prestigieuse compétition. Cette victoire témoigne des efforts soutenus du pays pour promouvoir l’excellence dans l’éducation, notamment à travers la création récente de l’Olympiade algérienne de mathématiques par le ministère de l’Education nationale.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a personnellement félicité le jeune champion sur les réseaux sociaux, soulignant l’importance de cette victoire pour l’Algérie : « Tu fais partie de la trempe d’enfants dont l’Algérie peut s’enorgueillir… Merci à toi Chemseddine et à tes parents, pour cet honneur immense et historique que tu as offert à ta patrie. » a déclaré le Président.

Cette reconnaissance présidentielle s’inscrit dans une politique plus large visant à soutenir et promouvoir les élites scolaires du pays, reflétant l’engagement du gouvernement envers l’éducation et l’excellence académique.

Une longue tradition de grands mathématiciens

L’exploit de Chemseddine s’inscrit dans une longue et riche tradition mathématique au Maghreb et particulièrement en Algérie. Cette région a été le berceau de nombreux mathématiciens éminents tout au long de l’histoire, contribuant de manière significative au développement de cette discipline.

Dès le Moyen Âge, des savants comme Al-Khwarizmi ont posé les bases de l’algèbre moderne, dont le nom même dérive de l’arabe « al-jabr ». Plus tard, des mathématiciens maghrébins comme Ibn al-Banna al-Marrakushi au Maroc et Ibn Khaldun en Tunisie ont apporté des contributions importantes dans des domaines tels que la théorie des nombres et les statistiques.

En Algérie, cette tradition s’est perpétuée à l’époque moderne avec des figures comme Maurice Audin, mathématicien français né à Béja et ayant enseigné à l’Université d’Alger, ou encore Lakhdar Rebbah, qui a contribué de manière significative à la théorie des groupes. Plus récemment, des mathématiciens algériens comme Rachid Deriche, directeur de recherche à l’INRIA, ont acquis une reconnaissance internationale pour leurs travaux.

La victoire de Chemseddine aux OIM s’inscrit donc dans cette lignée prestigieuse, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les jeunes talents mathématiques algériens. Elle démontre que l’Algérie continue de cultiver l’excellence dans ce domaine, perpétuant ainsi une tradition séculaire d’innovation et de rigueur mathématique.

L’exploit de Derrache Chemseddine Abdelali aux Olympiades internationales des mathématiques est bien plus qu’une simple victoire individuelle. Il symbolise le potentiel de la jeunesse algérienne, l’efficacité des politiques éducatives du pays, et la continuité d’une riche tradition mathématique. Alors que l’Algérie célèbre ce succès historique, il ouvre la voie à de futures générations de mathématiciens algériens prêts à laisser leur empreinte sur la scène internationale.