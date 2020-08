A 12 ans, le Nigérian Chika Ofili primé en mathématiques

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », dixit Pierre Corneille. Et bien, un génie nigérian de 12 ans, a mis au point une nouvelle formule mathématique en créant la divisibilité par 7. Le whizkid nigérian a remporté un prix Tru Little Hero Awards, pour sa découverte, lors d’une cérémonie annuelle qui rend hommage aux génies de moins de 17 ans au Royaume-Uni.

Un Nigérian de 12 ans, Chika Ofili, a vraiment rendu toute l’Afrique fière, car il a fait ce que beaucoup de son âge ne pouvaient pas accomplir. Il a remporté un prix au «Tru Little Hero Awards», en 2019, pour avoir découvert une nouvelle façon de diviser en mathématiques. La nouvelle formule du jeune génie mathématicien a créé une nouvelle divisibilité par 7 en mathématiques.

Il convient de noter que les «Tru Little Hero Awards» sont un événement annuel qui reconnaît et célèbre les réalisations merveilleuses d’enfants et de jeunes qui ont encore moins de 17 ans au Royaume-Uni. C’est lors de l’édition 2019 du prix que le jeune nigérian a été reconnu pour avoir proposé une nouvelle formule. The Cable rapporte que Mary Ellis, son professeur de mathématiques, qui est également chef du département de mathématiques de la Westminster Under School, a déclaré que Chika avait découvert le nouveau formulaire pendant ses recherches de vacances.

Il a été rapporté qu’elle a donné au jeune garçon nigérian un livre, qui contenait plusieurs tests de divisibilité utilisés pour déterminer rapidement si un chiffre est exactement divisible par les nombres 2 à 9. Le livre, cependant, manquait de test mémorable pour vérifier la divisibilité par 7. Chika a proposé une nouvelle formule pour résoudre le problème. Il l’a fait en prenant le dernier chiffre d’un nombre entier, en le multipliant par 5, et avant de l’ajouter à la partie restante du nombre pour générer un tout nouveau nombre.