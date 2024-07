Abdelmadjid Tebboune appelle à une « nouvelle ère rayonnante » pour le Nouvel An de l’Hégire 1446

À l’aube du Nouvel An de l’Hégire 1446, correspondant au 7 juillet 2024, le président algérien a adressé un message d’espoir et d’unité à son peuple et à l’ensemble de la communauté musulmane. Dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis, ses paroles résonnent comme un appel à la paix et à la prospérité.

Un message présidentiel porteur d’espoir

Dans son allocution, le président Tebboune a souligné l’importance historique et spirituelle de cette date, rappelant le voyage du Prophète Muhammad de La Mecque à Médine en 622 après J.-C. Il a rappelé que cet anniversaire annonce une nouvelle ère rayonnante porteuse de bénédictions, de sécurité, de foi, de paix et de fraternité pour l’humanité tout entière.

Le chef de l’État algérien a étendu ses vœux au-delà des frontières nationales, englobant « le peuple algérien, à l’intérieur du pays et à l’étranger, ainsi que l’ensemble de la nation arabo-musulmane. » Il a notamment prié « Allah Tout-Puissant de renouveler cette occasion qui nous est chère, en préservant la stabilité, la sécurité et la prospérité dont jouit l’Algérie. »

Un appel à l’unité face aux défis

Les paroles de Tebboune interviennent dans un contexte global complexe pour de nombreuses communautés musulmanes. Conflits, crises humanitaires et inégalités sociales persistent, rendant d’autant plus crucial cet appel à l’unité et à la solidarité.

Le Nouvel An de l’Hégire est traditionnellement un moment de réflexion et de renouveau pour les musulmans. C’est l’occasion de se recentrer sur les valeurs fondamentales de l’islam telles que la compassion, la solidarité et le pardon. Le message du président Tebboune s’inscrit dans cette tradition, tout en l’adaptant aux enjeux contemporains.

Vers un avenir de paix et de prospérité ?

En évoquant une « nouvelle ère rayonnante », le président algérien fait écho aux aspirations de nombreux musulmans pour un avenir meilleur. Son message souligne l’importance de la stabilité et de la sécurité, des conditions essentielles au développement et à la prospérité.

Le Nouvel An de l’Hégire 1446 pourrait ainsi marquer le début d’une période de renouveau et d’espoir. Les mots du président Tebboune invitent à la réflexion sur les moyens de concrétiser cette vision d’un monde plus juste et plus inclusif, en s’appuyant sur les valeurs fondamentales de l’islam et sur la solidarité entre les peuples.

Alors que le monde musulman entre dans cette nouvelle année, les paroles du président Tebboune résonnent comme un appel à l’action. Elles invitent chacun à contribuer à la construction de cette « nouvelle ère rayonnante », en faisant preuve de compassion, d’unité et de détermination face aux défis.