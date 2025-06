L’Algérie ouvre ses musées à la nuit sur les trésors de Dinet à Baya

Le ministre de la Culture Zouhir Ballalou a officiellement lancé samedi soir au Musée des Antiquités d’Alger cette initiative inédite qui ouvre tous les musées nationaux en nocturne durant la saison estivale dans une politique de démocratisation du patrimoine algérien.

Le samedi soir, au Musée des Antiquités d’Alger, l’Algérie le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a officiellement procédé au lancement de « La Nuit des Musées ». C’est une initiative d’envergure qui marque l’ouverture de la saison estivale culturelle algérienne.

Cette cérémonie inaugurale, qui s’est déroulée en présence du ministre sahraoui de la Culture M. Moussa Salma Labid et du ministre mauritanien de la Culture M. Al-Houssein Ould Medou, témoigne de la dimension maghrébine de cette initiative culturelle novatrice.

Une vision ambitieuse du patrimoine vivant

« Tous les musées sur l’ensemble du territoire national seront ouverts tous les soirs au public et aux touristes, durant toute la période estivale« , a annoncé le ministre Ballalou. L’initiative s’inscrit dans la continuité des grands événements culturels de 2024, notamment l’exposition « Panorama de l’art plastique algérien 1954-2024 » qui avait démontré l’appétence du public pour les manifestations patrimoniales d’envergure.

La programmation propose des jeux éducatifs adaptés à tous les publics, des ateliers de formation pour enfants développant la créativité, ainsi que des séances d’initiation aux travaux manuels artisanaux et artistiques. Les classes d’apprentissage du dessin artistique complètent cette offre pédagogique innovante.

L’aspect scientifique n’est pas oublié avec l’observation des étoiles grâce à des télescopes, ajoutant une dimension astronomique originale à l’expérience muséale. Les visites guidées valorisent les collections permanentes tandis que des espaces dédiés à la lecture encouragent l’accès aux savoirs dans un cadre nocturne exceptionnel.

La programmation culturelle se diversifie avec des séances de cinéma et des performances musicales qui mettent en valeur le patrimoine artistique national, créant une véritable synergie entre les différents arts.

Voyage à travers l’histoire Algérienne

La visite inaugurale a permis de parcourir les différentes dynasties et civilisations qui ont marqué l’Algérie, des Rostomides aux Fatimides, en passant par les Zirides et les Hammadides, puis les Almoravides et les Almohades, jusqu’aux Zianides et aux Ottomans. Ces présentations, enrichies d’effets vestimentaires, d’accessoires, d’ustensiles et d’armes d’époque, offrent une immersion totale dans la richesse historique algérienne.

La cérémonie s’est achevée en beauté avec une performance exceptionnelle de l’Orchestre de l’association « El Djazira » sous la direction de Bachir Mazouni. Les virtuoses Mourad Bernoussi au banjo et Hafida Bounegueb à l’Oud ont interprété des pièces emblématiques telles que « Touchia Mezmoum », « El ked elladhi sabani » (inquileb Sika), « Ya men dara men Naâchaqou », ainsi que les kh’lass « Dir El Oqqar » et « Laqitouha fi tawafi tessâa ».

Un réseau muséal d’exception au service de l’art Algérien

L’Algérie peut s’appuyer sur son réseau de plus d’une trentaine de musées publics, incluant des institutions prestigieuses :

Le Musée des Antiquités d’Alger (lieu de lancement)

Le Musée national des Beaux-Arts

Le Musée du Bardo

Le Musée Zabana d’Oran

Le Musée de Cirta à Constantine

Cette infrastructure muséale diversifiée permet une programmation riche couvrant l’archéologie, les beaux-arts, l’histoire et les traditions populaires.

Redécouverte des maîtres de la peinture algérienne

La Nuit des Musées offre une opportunité exceptionnelle de redécouvrir les grands peintres algériens dans leurs écrins patrimoniaux :

Le Musée Public National Nasr Eddine Dinet de Bou-Saâda, créé par décret en 1993, est entièrement dédié à la mémoire et à l’œuvre du peintre Nasr Eddine Dinet. Les visiteurs pourront y admirer l’Autoportrait de l’artiste de 1891 ainsi que ses célèbres scènes de la vie saharienne. Etienne Dinet, converti à l’islam en 1913 sous le nom de Nasreddine, est un peintre orientaliste français qui a vécu une grande partie de sa vie en Algérie, devenant un témoin privilégié de la culture algérienne.

Mohammed Racim, calligraphe, miniaturiste et fondateur de l’École algérienne de miniature, a collaboré avec Étienne Dinet sur « La Vie de Mohammed, prophète d’Allah« . Ses œuvres ont été exposées à Alger, Paris au musée Galliera, au Caire, à Rome et Vienne. Les musées algériens conservent ses miniatures précieuses qui témoignent de la renaissance des arts traditionnels.

Baya, découverte à 16 ans par le galeriste Aimé Maeght, a repris sa carrière artistique après l’indépendance grâce au directeur du musée national des Beaux-Arts d’Alger, Jean de Maisonseul, qui expose ses œuvres dès 1963 et en acquiert certaines. Cette peintre algérienne qui a inspiré Picasso et Matisse avec son univers coloré et poétique représente l’une des figures emblématiques de l’art moderne algérien.

L’art moderne bien représenté

Les musées algériens abritent également les œuvres d’autres grands noms de la peinture nationale. Au Musée de Cirta à Constantine, les visiteurs pourront admirer « La Voyante » de Dinet, tandis que le Musée Zabana d’Oran conserve « L’Air était embrasé, le sol ardent et rouge comme des rubis » du même artiste, datant de 1894. Les collections nationales recèlent par ailleurs les œuvres de la célèbre « génération de 1930 », incluant les créations de Khadda, Issiakhem, Mesli, Benanteur, et bien d’autres fondateurs de l’art algérien moderne.

Cette programmation nocturne permettra aux visiteurs de découvrir dans un cadre intimiste ces trésors de la peinture algérienne.

Une philosophie culturelle démocratique

« Nous devons ouvrir tous les accès au savoir et à la connaissance par l’Art et la manifestation de l’esprit et œuvrer à ce que cela se fasse dans la proximité« , a déclaré le ministre Ballalou. Cette vision s’inscrit parfaitement dans les orientations du président Abdelmadjid Tebboune. En effet, il souhaite faire de la culture « le couronnement de la dynamique de développement pionnière que connaît l’Algérie« .

L’ouverture nocturne des musées durant toute la saison estivale représente un atout majeur pour le tourisme culturel algérien. Cette initiative enrichit l’offre touristique avec des activités culturelles nocturnes, prolonge la saison culturelle au-delà des horaires traditionnels, attire de nouveaux publics sensibles à l’innovation culturelle et valorise le patrimoine national auprès des visiteurs internationaux.

L’Algérie rejoint ainsi le mouvement international de revitalisation muséale, tout en conservant sa spécificité culturelle et son ancrage maghrébin.