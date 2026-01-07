Sport, désert et culture : l’expédition 2026 de la FAST traverse le Grand Sud algérien

Du 9 au 17 janvier 2026, la Fédération Algérienne de Sport et Travail organise la quatrième édition de son expédition phare à travers El Ménéa, Aïn Salah et Tamanrasset. Un programme mêlant courses en plein désert, randonnées et découvertes culturelles.

Ils sont déjà près de 120 participant à répondre à l’appel du Grand Sud. Du 9 au 17 janvier prochain, sportifs et amateurs d’aventure venus de différentes wilayas prendront la direction du Sahara algérien pour participer à « La Grande Aventure Sportive dans le Sud », organisée par la Fédération Algérienne de Sport et Travail (FAST) en partenariat avec les directions de la jeunesse et des sports des wilayas concernées.

Cette quatrième édition confirme l’ancrage de l’événement dans le calendrier sportif national. Le programme de neuf jours s’articule autour de deux épreuves de course à pied emblématiques : le Cross Tidiket, un parcours de 20 kilomètres dans la région d’Aïn Salah prévu le 12 janvier, et la Course du Hoggar, 15 kilomètres au cœur du massif montagneux de Tamanrasset le 15 janvier. Entre ces deux rendez-vous sportifs, les participants découvriront les paysages grandioses du sud algérien à travers des randonnées pédestres, notamment autour du lac salé El Melah à El Ménéa et sur le site de Tifouguine près de Tamanrasset.

Un voyage entre sport et patrimoine

L’aventure réserve une large place à la découverte du patrimoine culturel et architectural des régions traversées. Les participants visiteront la citadelle et l’église de Bel Bachir à El Ménéa, le musée de la ville, les ruelles de la vieille ville d’Aïn Salah et son marché traditionnel, ainsi que le site archéologique d’Ablassa et le salon africain ASSIHAR à Tamanrasset.

En outre, les soirées seront rythmées par des programmes d’animation folklorique, notamment au village d’Ikaseten à Aïn Salah, où groupes traditionnels et dîners locaux permettront aux participants de s’immerger dans la culture touarègue et saharienne. Car au-delà de la dimension sportive, c’est bien l’échange entre participants venus de différentes wilayas et la rencontre avec les populations du Sud qui constituent l’ADN de cette manifestation.

Le déplacement s’effectuera par avion depuis Alger, avec deux rotations prévues les 8 et 9 janvier, avant un retour le 17 janvier depuis l’aéroport de Tamanrasset. Entre les étapes, les transferts s’organiseront en bus, permettant aux participants de contempler l’immensité des paysages sahariens qui défilent le long de la Transsaharienne.

Alors à vos basket !