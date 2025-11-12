Tourisme au Maghreb : l’Algérie éclipse Maroc et Tunisie selon les experts voyage

Longtemps restée dans l’ombre de ses voisins marocain et tunisien sur la carte touristique du Maghreb, l’Algérie connaît aujourd’hui un réveil spectaculaire qui attire l’attention des voyageurs du monde entier. Condé Nast Traveler vient de consacrer le plus grand pays d’Afrique comme l’une des destinations montantes de 2025, soulignant un potentiel touristique exceptionnel qui commence à se concrétiser.

L’Algérie possède des atouts touristiques incomparables qui la distinguent fondamentalement de ses voisins. Avec sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont la sublime vallée du M’Zab, les ruines romaines de Timgad et Djémila parfaitement préservées, ou encore le mystérieux Tassili n’Ajjer avec ses peintures rupestres vieilles de 12 000 ans, le pays offre une profondeur historique vertigineuse.

La Casbah d’Alger, labyrinthe ottoman suspendu au-dessus de la Méditerranée, rivalise en authenticité avec n’importe quelle médina marocaine, avec l’avantage d’être moins envahie par le tourisme de masse.

Le Sahara algérien, une expérience sans équivalent

Si le Maroc et la Tunisie proposent des incursions dans le désert, l’Algérie offre le Sahara dans toute sa majesté originelle. Le Hoggar et son emblématique Assekrem, où le Père de Foucauld vécut en ermite, proposent des paysages lunaires d’une beauté à couper le souffle. Les oasis de Djanet, Tamanrasset ou Timimoun conservent une authenticité que les circuits touristiques standardisés ont fait perdre à d’autres destinations sahariennes. Les voyageurs y découvrent un désert vivant, habité par les Touaregs qui perpétuent leurs traditions millénaires loin des reconstitutions folkloriques.

Le gouvernement algérien a lancé un ambitieux plan de développement touristique avec des investissements massifs dans les infrastructures. De nouveaux complexes hôteliers respectueux de l’architecture locale émergent sur la côte méditerranéenne et dans les villes sahariennes. Les connexions aériennes se multiplient, avec l’ouverture de nouvelles lignes directes depuis les capitales européennes. Le visa touristique, longtemps point de friction, a été considérablement simplifié, permettant désormais une obtention en ligne pour de nombreuses nationalités.

L’hospitalité algérienne, un atout méconnu

Les voyageurs qui découvrent l’Algérie sont unanimes : l’hospitalité algérienne est exceptionnelle. Dans un pays où le tourisme international reste modéré, les visiteurs sont accueillis avec une chaleur et une sincérité devenues rares dans les destinations saturées. Les Algériens sont fiers de faire découvrir leur patrimoine et leur culture, créant des échanges authentiques qui marquent durablement les voyageurs.

Enfin, contrairement au Maroc où l’inflation touristique a fait grimper les prix, et à la Tunisie qui mise sur le tourisme de masse balnéaire, l’Algérie propose un excellent rapport qualité-prix pour une expérience diversifiée. En une semaine, il est possible de skier dans les montagnes de Kabylie, explorer des ruines romaines rivalisant avec celles de Pompéi, se baigner dans les criques sauvages de la côte turquoise, et s’aventurer dans le plus grand désert du monde.

Les défis à relever

Certes, l’Algérie doit encore progresser sur certains aspects. La formation du personnel touristique, la signalisation des sites, et la communication internationale restent des chantiers en cours. Mais ces imperfections font aussi le charme d’une destination encore préservée, où l’aventure et la découverte gardent leur sens premier.

La reconnaissance par Condé Nast Traveler n’est que le début d’une success story annoncée. L’Algérie possède tous les ingrédients pour devenir la nouvelle coqueluche du tourisme méditerranéen : authenticité préservée, richesse patrimoniale exceptionnelle, diversité des paysages, et une population accueillante désireuse de partager les merveilles de son pays.

Pour les voyageurs en quête d’expériences loin des sentiers battus mais dans un cadre de plus en plus confortable, l’Algérie représente l’alternative idéale au Maroc et à la Tunisie, offrant ce que ces destinations ont perdu au fil de leur succès : le frisson de la vraie découverte.