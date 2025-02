La Casbah d’Alger célèbre son patrimoine : quatre jours de fête dans la cité millénaire

Alors que la Casbah d’Alger poursuit sa métamorphose à travers un vaste programme de restauration, la célébration de sa journée nationale du 23 février prend cette année une dimension particulière. Entre expositions d’artisanat, concerts de musique andalouse et conférences sur la préservation du patrimoine, ce site classé UNESCO depuis 1992 vibre pendant quatre jours au rythme de sa riche histoire.

Un joyau architectural chargé d’histoire

La Casbah d’Alger, véritable cité dans la ville, témoigne de plus de 2000 ans d’histoire. Construite au XVIe siècle sur les vestiges d’anciennes citadelles phéniciennes et romaines, la Casbah s’étend sur 105 hectares et abrite près de 12 000 habitants. Ce labyrinthe de ruelles et d’escaliers compte plus de 1200 bâtiments historiques, parmi lesquels 70 monuments classés racontent l’histoire de la ville.

Pour l’édition 2024, sous le thème évocateur « La Casbah, berceau des civilisations et carrefour des arts« , les établissements culturels déploient une programmation riche en découvertes du 22 au 25 février, invitant les visiteurs à explorer les multiples facettes de ce patrimoine exceptionnel.

Les arts traditionnels à l’honneur : un voyage dans le temps

L’artisanat ancestral de la Casbah reflète des savoir-faire transmis de génération en génération en Algérie. Dans les ateliers séculaires, les artisans perpétuent des techniques millénaires : le travail du cuivre martelé résonne dans les ruelles étroites, tandis que la sculpture sur bois précieux et la confection des costumes traditionnels racontent l’histoire des familles algéroises.

L’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) met en lumière ce patrimoine vivant à travers plusieurs expositions. À Dar Essouf, l’exposition photographique « La Casbah, quartier et récit » retrace l’évolution de ce quartier historique.

Les collections présentées dévoilent la richesse des bijoux et tenues traditionnels algérois, témoins de l’élégance d’antan, pendant que les démonstrations d’artisanat font revivre les techniques ancestrales pour le plus grand plaisir des badauds.

La Casbah à travers les siècles

Des premières implantations phéniciennes au IVe siècle avant J.-C. jusqu’à la fondation de la ville médiévale Djezaïr Beni Mezghanna en 944, la Casbah n’a cessé de se réinventer. L’année 1516 marque le début de la période ottomane et la construction de la citadelle, ouvrant un âge d’or qui verra s’élever les grands palais et mosquées entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En 1792, l’achèvement du Palais du Dey couronne cette période faste, alors que la Casbah abrite plus de 30 000 habitants en 1830.

Aujourd’hui, la Casbah fait l’objet d’un ambitieux programme de restauration orchestré par le ministère de la Culture et des Arts. Six monuments majeurs connaissent actuellement une renaissance : la Citadelle ottomane Dar Es’Soltane, les Palais de Hassen Pacha et d’Ahmed Pacha, ainsi que Dar El Kadi, Kh’daouedj El Amia et Dar El Hamra retrouvent leur splendeur d’antan grâce à une réhabilitation minutieuse.

Ces travaux s’inscrivent dans une vision plus large de modernisation d’Alger, conjuguant respect du patrimoine et développement urbain. Le plan quinquennal initié par le président Abdelmadjid Tebboune vise à faire de la capitale une métropole moderne tout en préservant son âme historique.

Un patrimoine vivant tourné vers l’avenir

Cette édition 2024 se distingue par sa dimension pédagogique. Le Musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie (MNEMC) organise une journée d’étude sur « Histoire et réalité de la Casbah : la pérennisation du patrimoine à l’ère du changement« , réunissant experts et passionnés.

Dans les espaces historiques de Dar Essoltane et du Palais Mustapha Pacha, les ateliers d’initiation aux arts traditionnels côtoient les concerts de musique andalouse et les représentations théâtrales, perpétuant l’esprit festif qui a toujours animé ces lieux chargés d’histoire.

La Journée nationale de la Casbah incarne la volonté de l’Algérie de préserver son patrimoine tout en l’inscrivant dans la modernité. Entre restauration minutieuse et animations culturelles, la Casbah continue d’écrire son histoire.