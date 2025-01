Casbah d’Alger : six monuments historiques en cours de restauration sous l’œil du ministre de la Culture

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a effectué une visite d’inspection des travaux de restauration dans la Casbah d’Alger. Six monuments majeurs sont concernés : la Citadelle ottomane Dar Es’Soltane, le Palais de Hassen Pacha, le Palais d’Ahmed Pacha, Dar El Kadi, Kh’daouedj El Amia et Dar El Hamra. Cette tournée s’inscrit dans le vaste plan de sauvegarde de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992, qui vise à redonner son lustre à l’un des plus importants ensembles historiques de la Méditerranée.

La Casbah d’Alger, joyau de l’héritage culturel algérien et symbole de résistance, est au centre des attentions alors que le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a inspecté les travaux de restauration de six monuments emblématiques. Cette visite s’inscrit dans un vaste plan de sauvegarde visant à réhabiliter ce site historique, classé patrimoine mondial par l’Unesco en 1992. Retour sur ces lieux chargés d’histoire.

1. Citadelle d’Alger ou Dar Es’Soltane : la sentinelle de la mémoire

Située au sommet de la Casbah, la Citadelle est une forteresse ottomane qui incarne la puissance militaire et politique d’Alger entre le XVe et le XVIIIe siècles. Actuellement en cours de restauration, elle symbolise la résilience face aux siècles d’assauts extérieurs. Partiellement ouverte au public depuis 2020, elle offre une vue imprenable sur la baie d’Alger et reste un témoignage de l’architecture défensive de l’époque ottomane.

2. Palais de Hassen Pacha : Le faste d’un dignitaire ottoman

Construit au XVIIIe siècle, ce palais est un exemple parfait de l’art de vivre ottoman. Avec ses mosaïques raffinées et ses jardins intérieurs, il était la résidence du Dey Hassen. Les travaux actuels se concentrent sur la restauration des détails ornementaux et la consolidation des structures, avec l’ambition d’en faire un lieu d’événements culturels majeurs.

3. Palais d’Ahmed Pacha : Une demeure de pouvoir et de culture

Ce palais, bâti par Ahmed Pacha, est l’un des édifices les plus majestueux de la Casbah. Richement décoré, il illustre le raffinement des élites ottomanes. Les restaurateurs s’emploient à préserver ses plafonds en bois peints, ses fresques murales et ses fontaines, dans le but d’en faire un musée consacré à l’histoire algéroise.

4. Dar El Kadi : Le tribunal de l’époque ottomane

Centre judiciaire sous l’administration ottomane, Dar El Kadi était le siège des jugements rendus selon la charia. Avec ses salles voûtées et ses détails architecturaux, ce site est un témoignage unique du système juridique ottoman. Les travaux visent à en faire un espace d’interprétation historique, ouvert aux chercheurs et aux visiteurs.

5. Kh’daouedj El Amia : Un joyau de la culture féminine

Ce palais doit son nom à une princesse aveugle de la dynastie ottomane. Il est célèbre pour son architecture intime, conçue autour d’une cour centrale bordée de colonnes. Ce lieu, associé aux femmes de l’époque, symbolise la vie domestique et le rôle central des femmes dans la culture algérienne.

Les travaux s’attachent à restaurer ses mosaïques uniques et ses boiseries d’époque.

6. Dar El Hamra : La maison rouge emblématique

Ce bâtiment, reconnaissable à sa façade rouge distinctive, est un exemple rare de l’architecture urbaine ottomane. Longtemps laissé à l’abandon, il fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière pour restaurer ses détails d’origine et en faire un espace d’exposition consacré à l’histoire sociale de la Casbah.

Un engagement politique pour la sauvegarde du patrimoine

Lors de sa visite, Zouhir Ballalou a salué l’engagement des équipes de restauration et rappelé que ces projets s’inscrivent dans les orientations du président Abdelmadjid Tebboune, qui fait de la Casbah une priorité nationale. « Ces monuments historiques rappellent que l’Algérie était une puissance régionale dans la Méditerranée enter le XVé et le XVIIIé siecle», a-t-il affirmé, précisant ensuite que « L’Algérie est passée de l’étape de la décision politique à celle de l’exécution de cette politique« .

Ces restaurations, menées avec le soutien de l’Unesco, visent à préparer la Casbah pour une nouvelle évaluation de son dossier de patrimoine mondial. Elles témoignent de la détermination de l’Algérie à valoriser son héritage culturel, tout en offrant à la Casbah une seconde vie, entre mémoire et modernité.