La Route Transsaharienne pour un pont entre l’Algérie et l’Afrique de l’Ouest

L’Algérie est en phase finale de construction du dernier tronçon de la Route Transsaharienne, un projet colossal qui relie Alger à Lagos. Cette route, qui s’étire sur environ 4 800 kilomètres, fait partie intégrante d’un vaste réseau de grandes routes transafricaines et traverse six pays : l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria.

Initié par la France dans les années 1960, La Route Transsaharienne visait à désenclaver les régions les moins développées et à stimuler les échanges commerciaux entre le nord et le sud du Sahara. Le projet représente un potentiel de développement économique énorme pour les pays qu’elle traverse en révolutionnant le transport de marchandises et de personnes, réduisant ainsi les coûts et les délais de livraison de manière significative.

Cette route devrait particulièrement bénéficier aux pays du sud du Sahara, en ouvrant de nouvelles voies d’exportation vers les marchés algériens et internationaux. Initialement, lorsque la France initia le projet au début des années 60, l’objectif était de faire d’Alger le port de transit de toutes les matières exportées des pays africains. Aujourd’hui, elle est également vue comme un levier pour le commerce intra-africain, facilitant les échanges commerciaux et renforçant ainsi la coopération régionale.

Renforcement des liens économiques et culturels

Pour l’Algérie, la Route Transsaharienne est aussi une opportunité d’étendre son influence économique et de confirmer sa position de centre névralgique pour le commerce régional. En facilitant l’accès à de nouveaux marchés, l’Algérie peut diversifier ses partenariats économiques et stimuler la croissance dans des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie et le tourisme. La route offrira également la possibilité de promouvoir le tourisme culturel, permettant aux visiteurs de visiter plusieurs pays sans avoir besoin de prendre l’avion. Une opportunité tant pour l’Algérie et son patrimoine unique que pour les pays subsaharien.

La construction de la Route Transsaharienne est aussi un gage de la volonté africaine de surmonter ensemble les défis de développement et d’intégration régionale. Ce projet d’infrastructure symbolise l’unité et la solidarité entre les nations africaines, chacune ayant réalisé une portion de la route, en assumant la responsabilité.

En achevant la Route Transsaharienne, l’Algérie jouera un rôle crucial dans la concrétisation de ce projet ambitieux. Ainsi, elle participe activement à la création d’une Afrique plus connectée et intégrée par ce corridor économique majeur destiné à devenir un axe vital pour la croissance économique et la cohésion sociale sur le continent.