Transavia parie sur le Maroc pour l’été 2026 avec une stratégie ambitieuse

La filiale low-cost du groupe Air France-KLM accélère son développement vers l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud. Avec une offensive sans précédent au Maroc, Transavia entend redéfinir sa stratégie estivale pour répondre à une demande croissante et renforcer sa position sur le marché européen.

Transavia annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne estivale entre Rennes-Bretagne et Marrakech à compter de l’été prochain. Prévue deux fois par semaine, les jeudis et dimanches, cette liaison inédite reflète la volonté de la compagnie de connecter davantage les régions françaises aux grandes villes touristiques du Maroc. Proposé à partir de 59 euros l’aller simple, ce vol vient enrichir une offre qui s’élargit rapidement.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie low-cost cible le Maroc : elle prolonge également la desserte entre Brest-Bretagne et Marrakech, initialement saisonnière, jusqu’au 31 octobre. Ces décisions s’inscrivent dans une stratégie de montée en puissance des destinations marocaines, à l’instar de la montée en fréquence de certaines lignes existantes.

Une coopération renforcée avec le Maroc

La stratégie de Transavia s’appuie sur un partenariat stratégique avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Ce rapprochement vise à améliorer la connectivité entre la France et le Maroc, avec l’ouverture de 14 nouvelles lignes dès l’été 2025. En tout, plus de 130 000 sièges supplémentaires seront mis en vente, représentant une hausse de capacité de 30% entre les deux pays.

Le Maroc devient ainsi un marché prioritaire pour la compagnie, qui veut en faire une destination touristique de premier plan, accessible toute l’année. Des campagnes marketing conjointes sont également prévues pour mieux faire connaître les attraits culturels, naturels et balnéaires du royaume auprès des voyageurs français et européens.

Un maillage territorial inédit entre les deux rives

L’un des éléments clés de ce développement réside dans la volonté de Transavia de connecter des aéroports secondaires français à des destinations marocaines stratégiques, parfois peu desservies. Des villes comme Rennes, Lille, Biarritz, Deauville, Montpellier ou Brest verront leurs connexions internationales renforcées.

Côté marocain, Agadir, Marrakech, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla et Errachidia font partie des villes ciblées. Agadir devient un hub saisonnier pour Transavia, et Marrakech accueillera, pour la première fois dans l’histoire de la compagnie, deux avions basés localement. Cette décision marque une rupture importante dans la stratégie opérationnelle de Transavia, jusqu’ici centrée exclusivement sur des bases françaises.

De nouvelles destinations européennes au programme

Si le Maroc occupe une place de choix dans le programme estival 2026, Transavia ne néglige pas pour autant ses autres lignes stratégiques. La compagnie annonce une augmentation significative des fréquences sur certaines routes européennes depuis l’aéroport de Paris-Orly : Stockholm passera de 6 à 10 vols hebdomadaires, Venise de 7 à 14 vols, Madrid de 28 à 34 vols par semaine.

Par ailleurs, de nouvelles destinations seront accessibles : Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Pise (Italie), Araxos (Grèce) et Bourgas (Bulgarie). Cette expansion confirme l’ambition de Transavia de s’imposer sur des marchés européens parfois délaissés par les grandes compagnies traditionnelles. Grâce à ce plan ambitieux, le Maroc devient la première destination de Transavia en termes de sièges-kilomètres offerts (SKO), un indicateur clé qui mesure la performance d’une route aérienne. Ce classement témoigne de l’importance stratégique du royaume dans l’équation économique de la compagnie.

Le Maroc, première destination de Transavia en sièges-kilomètres

En diversifiant les points d’entrée (Marrakech, Agadir, Dakhla, etc.) et en élargissant son offre tarifaire, Transavia répond à une demande touristique croissante mais aussi à une clientèle diasporique importante, friande de vols directs au départ de régions françaises souvent oubliées des grandes liaisons internationales. Transavia semble tirer parti d’un mouvement de fond dans le secteur aérien : la montée en puissance des aéroports régionaux. En réduisant la dépendance vis-à-vis des hubs parisiens, la compagnie s’adapte à un marché où la proximité géographique devient un critère majeur pour les voyageurs.

L’ouverture de lignes comme Nantes-Essaouira, Marseille-Ouarzazate ou encore Bordeaux-Dakhla illustre cette tendance à relier directement les territoires, sans passer par Paris. Cela permet également de désengorger les grands hubs tout en valorisant l’attractivité touristique des régions. L’été 2026 s’annonce comme un tournant important pour Transavia, qui assume pleinement son rôle de pont aérien entre la France et le Maroc, tout en consolidant ses lignes européennes.