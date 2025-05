Vols France-Maroc perturbés : pannes, grèves et incertitudes au programme

En raison d’une panne de radar survenue dimanche 18 mai à l’aéroport de Paris-Orly, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé l’annulation de plusieurs vols. Des retards sont à prévoir, notamment pour les liaisons entre la France et le Maroc. La DGAC conseille aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès des compagnies aériennes.

Depuis dimanche 18 mai 2025, une panne de radar affecte sévèrement le trafic aérien à l’aéroport de Paris-Orly. Ce dysfonctionnement technique a entraîné l’annulation de 130 vols dimanche, et pousse la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à exiger des compagnies une réduction de 15% des vols, ce lundi 19 mai. Bien que la situation semble s’améliorer, la régulation du trafic reste en vigueur, et des retards sont à prévoir, notamment pour les vols entre la France et le Maroc.

La DGAC recommande aux passagers de vérifier l’état de leur vol auprès des compagnies aériennes. Cette panne survient dans un contexte déjà tendu pour le secteur aérien, où les perturbations sont de plus en plus fréquentes. En effet, fin avril, une panne massive du réseau électrique en Espagne et au Portugal avait déjà paralysé une partie du trafic entre le Maroc et l’Europe. Résultat : plus de 50 vols annulés, dont 30 au départ ou à l’arrivée des aéroports marocains, principalement avec l’Espagne et la France. Une grève des pilotes français en embuscade

Grève du Syndicat national des pilotes de ligne

Casablanca, Marrakech, Tanger ou encore Agadir avaient été particulièrement touchés. En revanche, Royal Air Maroc et Air Arabia étaient restées épargnées, leurs vols n’ayant subi ni annulations ni retards importants. Comme si cela ne suffisait pas, une grève du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) avait été annoncée pour novembre 2025. Elle visait à protester contre la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Cette nouvelle taxe, qui devait entrer en vigueur en janvier 2025, allait alourdir le prix des billets au départ de la métropole -un point de tension pour les professionnels du secteur. Même si les compagnies s’efforcent de maintenir leurs vols, les passagers vers le Maroc doivent s’attendre à des retards ou des modifications d’horaires. Un bras de fer est engagé entre les pilotes et le gouvernement, sur fond de préoccupations économiques et sociales d’envergure.