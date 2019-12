Actu Rap : bagarre à Orly, Booba et Kaaris ont reçu une addition très salée ! (vidéo)

La sanction qui fait suite à la violente bagarre à l’aéroport d’Orly entre Booba et Kaaris vient de tomber. Les deux stars ont du reste un joli cadeau de Noël qui vient avant l’heure.

Décidemment, les tracas ne cessent de s’accumuler pour le Duc de Boulogne et Kaaris, le rappeur de Cocody. D’abord leur combat prévu en Suisse et qui avait créé pas mal de buzz fut finalement annulé pour diverses raisons. Et pour les deux rappeurs, Noël arrive plus tôt que prévu. En effet, ils ont été mis au courant du verdict concernant leur accrochage à l’aéroport d’Orly, en août 2018.

Ils ont été condamnés par la Cour d’Appel de Créteil à verser 45 000 euros d’amende qui seront répartis comme suit… 15 000 euros iront à l’aéroport et les 30 000 euros restants seront versés à la société propriétaire de la boutique dans laquelle les dégâts ont été considérables.

Cette décision fait suite à une première peine tombée en octobre, qui était de 18 mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 50 000 euros, prononcée à l’encontre des deux rappeurs. La société Aéroports de Paris, qui avait demandé plus de 700 000 euros pour compenser, selon elle, la perte de chiffre d’affaires après la bagarre, a en revanche été déboutée de cette demande.

Nous vous proposons de visionner l’affrontement des rappeurs dans la vidéo suivante.