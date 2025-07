Air Algérie : une première dans le transport aérien en Afrique !

Air Algérie vient de signer un contrat avec le constructeur franco-italien ATR pour l’acquisition de 16 avions ATR 72-600. Il s’agit de la plus importante commande jamais enregistrée en Afrique pour ce type d’appareil. Ce partenariat est la preuve de la volonté de la compagnie nationale algérienne de renforcer sa position sur le marché régional, tout en plaçant l’Afrique au cœur du développement du transport aérien à turbopropulseurs.

Une vision d’avenir pour l’aviation africaine

Air Algérie vient de lancer une importante commande chez le constructeur franco-italien ATR pour l’acquisition de 16 avions ATR 72-600. Une première sur le continent africain. La compagnie algérienne entretient, depuis 2003, une relation étroite avec ATR. Cette nouvelle commande s’ajoute à une flotte déjà composée de 15 ATR (12 ATR 72-500 et 3 ATR 72-600), faisant d’Air Algérie le plus grand client africain du constructeur. La livraison des nouveaux avions est prévue entre 2026 et 2028. Ces appareils, fiables, économes en carburant et adaptés aux conditions climatiques difficiles, permettront de desservir des régions enclavées et de renforcer la connectivité nationale et régionale.

Au-delà des avions, Air Algérie investit également dans un simulateur de vol ATR 72-600, le premier en Afrique. Cet outil permettra la formation locale des pilotes, réduisant les coûts et augmentant l’autonomie technique de la compagnie. En misant sur le développement du transport domestique et interrégional, Air Algérie se positionne comme un acteur incontournable de l’intégration économique africaine. Ce choix stratégique pourrait inspirer d’autres compagnies du continent à adopter des solutions adaptées aux réalités géographiques et économiques de l’Afrique.

Une dynamique de renouvellement de flotte déjà amorcée

Cette acquisition entre dans le cadre d’une stratégie de modernisation de la flotte d’Air Algérie, amorcée depuis plusieurs années. En effet, la compagnie avait déjà marqué les esprits en mai 2023 en commandant plusieurs avions de nouvelle génération auprès des deux plus grands avionneurs mondiaux : Boeing et Airbus. Elle avait alors signé pour l’achat de 8 Boeing 737 MAX 9, 2 gros-porteurs Boeing 787-9 Dreamliner, ainsi que 5 Airbus A330-900neo et 2 A350-1000.

Ces commandes visaient à renforcer sa présence sur le réseau long-courrier, notamment vers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Amérique du Nord. Avec cette stratégie de renouvellement, Air Algérie compte répondre aux exigences d’un trafic en forte croissance, tout en améliorant son efficacité opérationnelle et son empreinte environnementale. Les avions nouvellement commandés sont non seulement plus performants et économes en carburant, mais ils offrent également une meilleure expérience passagers, ce qui permet à la compagnie de se repositionner comme un transporteur compétitif sur la scène internationale.

Une ambition affirmée de leadership régional

En consolidant à la fois son réseau régional grâce aux ATR 72-600 et ses capacités internationales avec des appareils long-courriers modernes, Air Algérie poursuit un double objectif : désenclaver les territoires intérieurs du pays tout en renforçant la connectivité de l’Algérie avec les grandes métropoles mondiales.