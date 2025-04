Air Algérie ouvre la ligne Alger-Abuja : alliance stratégique entre géants africains

La compagnie nationale Air Algérie vient de franchir une étape décisive dans sa stratégie d’expansion panafricaine avec le lancement officiel de sa liaison Alger-Abuja via Douala. Cette nouvelle route aérienne, inaugurée le 6 avril 2025, s’inscrit dans une vision plus large de coopération économique, énergétique et commerciale entre l’Algérie et le Nigeria, deux puissances majeures du continent. Cette initiative est centrale dans l’intégration régionale et la construction d’un corridor énergétique afro-africain, symbolisé notamment par l’ambitieux projet de gazoduc transsaharien (TSGP).

Une nouvelle passerelle aérienne vient de s’ouvrir entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. La compagnie nationale Air Algérie a officiellement lancé sa ligne Alger–Abuja, avec une escale à Douala, au Cameroun. Ce vol hebdomadaire, opéré par un Boeing 737-600, quitte Alger chaque dimanche à 19h30 et revient d’Abuja chaque vendredi à 3h30 du matin.

Le trajet comprend ainsi trois segments : Alger–Douala, Douala–Abuja à l’aller, et le même itinéraire en sens inverse au retour. Les passagers ont aussi la possibilité de réserver uniquement un billet entre Douala et Abuja, en aller simple ou aller-retour, renforçant ainsi la connectivité sous-régionale.

Un vol inaugural hautement symbolique

La cérémonie de lancement à l’aéroport international Houari Boumediene s’est tenue en présence du secrétaire général du ministère des Transports, M. Djamel Eddine Abdelghani Dridi, du chargé d’affaires de l’ambassade du Nigeria à Alger, M. Abdussalam Alwan Habu, et de la directrice de la division commerciale d’Air Algérie, Mme Hosnia Kaoua.

Qualifiant l’événement d’« historique », le SG du ministère a souligné qu’il s’inscrit dans la vision du président Abdelmadjid Tebboune de faire d’Alger un hub régional majeur, reliant l’Afrique à l’Europe et au Moyen-Orient. Cette ligne vient également concrétiser les accords de coopération bilatérale dans le domaine du transport aérien entre l’Algérie et le Nigeria.

Pour Air Algérie, cette initiative reflète la volonté de la compagnie de contribuer activement au rapprochement entre les peuples, à la dynamisation des échanges économiques et à la promotion de l’intégration régionale.

Une nouvelle dynamique entre Alger et Abuja

Pour M. Abdussalam Alwan Habu, cette liaison offre une « opportunité exceptionnelle » pour intensifier les relations entre deux puissances africaines majeures. Elle devrait permettre de dynamiser les échanges commerciaux, la coopération universitaire et les événements culturels et sportifs entre l’Algérie et le Nigeria. Le diplomate a également souligné l’appartenance commune des deux pays à plusieurs organisations régionales, ce qui renforce les synergies possibles à moyen terme.

Ce lien aérien vient par ailleurs appuyer des projets structurants entre les deux États, comme le gazoduc transsaharien (TSGP) qui reliera le Nigeria à l’Algérie via le Niger, avec pour objectif d’exporter le gaz nigérian vers l’Europe. Ce projet stratégique, long de plus de 4 000 km, bénéficie d’un soutien politique fort et a été désigné comme modèle de coopération énergétique transfrontalière par le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

Une coopération énergétique au cœur du rapprochement

L’alliance entre Alger et Abuja ne se limite pas à l’aviation. Elle s’inscrit dans une stratégie commune de souveraineté énergétique. L’Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique, et le Nigeria, géant pétrolier, multiplient les initiatives pour renforcer leur complémentarité. La récente vente par Sonatrach d’un million de barils de Sahara Blend à la raffinerie Dangote — la plus grande du continent — marque une nouvelle étape dans la consolidation de leurs échanges.

Ces rapprochements traduisent une volonté partagée de bâtir un corridor énergétique afro-africain et de positionner les deux pays comme des piliers de l’autonomie énergétique continentale face aux mutations du marché mondial.

Air Algérie muscle son réseau africain

Cette nouvelle ligne s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Air Algérie, qui modernise sa flotte avec 16 nouveaux appareils. Le réseau africain de la compagnie connaît une croissance soutenue a déclaré Mme Kaoua : 179 000 voyageurs transportés en 2024, contre 102 000 en 2014 (+76 %), et un objectif affiché de passer de 25 à 40 dessertes hebdomadaires d’ici 2026.

De nouvelles destinations comme Addis-Abeba, Libreville ou N’Djamena sont en cours d’étude. Parallèlement, la compagnie nationale entend également renforcer sa présence sur les marchés européen et britannique, misant sur le potentiel de sa plateforme d’Alger.

Le vol Alger–Abuja marque une étape supplémentaire dans la construction d’un espace africain interconnecté, capable de relever les défis de demain par des partenariats Sud–Sud ambitieux et concrets.