L’Algérie célèbre les industries créatives africaines au CANEX WKND 2024

Les journées du « CANEX WKND 2024 », un événement phare dédié aux industries créatives et culturelles africaines, s’ouvrent ce mercredi à Alger. Organisée pour la première fois dans la capitale algérienne, cette manifestation met en lumière la richesse culturelle du continent africain et vise à encourager les talents algériens et africains dans des domaines variés tels que la musique, le cinéma ou la mode.

Sous le slogan évocateur « Un peuple uni par la culture et créatif au service du monde« , cet événement est le fruit d’une collaboration entre plusieurs ministères algériens, notamment ceux du Commerce, de la Culture, de la Jeunesse, et du Tourisme, en partenariat avec la Banque africaine d’Import-Export (Afreximbank), la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Des délégations venues de toute l’Afrique affluent à Alger pour assister à cet événement qui se tiendra jusqu’au 19 octobre au Palais des Expositions (SAFEX). Parmi les invités de marque figurent des ministres de la Culture et des responsables d’organisations africaines qui viennent débattre des enjeux économiques et créatifs du continent. Dès mercredi matin, une série de conférences et de tables rondes, dont celle animée par la ministre algérienne de la Culture, Soraya Mouloudji, abordera le thème de « L’économie créative inclusive« , avec la participation de ministres africains et de représentants d’institutions clés telles que l’Afreximbank et la ZLECAF.

Un programme riche en échanges culturels

La cérémonie d’ouverture, prévue ce mercredi à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, sera un moment fort, réunissant des artistes d’Algérie, d’Afrique du Sud, du Kenya, du Malawi et de l’Ouganda. Cette célébration artistique sera rehaussée par la présence de figures sportives africaines de renom, telles que la championne olympique algérienne de boxe Imane Khelif et la championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur.

Tout au long de la semaine, les visiteurs pourront assister à des expositions d’art, des spectacles, des ateliers de formation dans les domaines de la musique et du cinéma, et même un défilé de mode « CANEX Fashion Show » qui mettra en avant les créations de stylistes venus des quatre coins du continent. Un volet gastronomique viendra également enrichir cet événement avec la participation de chefs africains et étrangers, qui partageront leurs recettes et expertises en matière de cuisine africaine.

Un tremplin pour les industries culturelles africaines

Le « CANEX WKND 2024 » s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien aux industries créatives africaines. Cette manifestation constitue une vitrine pour les entreprises, marques et créateurs, qui auront l’opportunité de présenter leurs produits. Ce rendez-vous permet ainsi de promouvoir l’économie créative, secteur en pleine expansion sur le continent, et de stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains.

En parallèle, le Prix CANEX de l’édition littéraire en Afrique mettra à l’honneur les meilleurs talents littéraires du continent, tandis que le concours « CANEX Shorts » récompensera les meilleurs courts métrages africains. Ce concours s’adresse aux jeunes réalisateurs africains âgés de 18 à 35 ans, qu’ils résident sur le continent ou dans la diaspora. Le CANEX s’efforce de propulser l’industrie cinématographique africaine. En mettant en avant de jeunes réalisateurs, le CANEX Shorts joue un rôle clé dans la découverte et le soutien de nouveaux talents sur le continent.

Objectifs stratégiques et retombées économiques

Le CANEX WKND 2024 vise également à répondre à des objectifs stratégiques précis, tels que l’accroissement de la part de l’Afrique dans les flux commerciaux culturels mondiaux et le soutien à l’écosystème des industries créatives et culturelles (ICC) à travers des produits financiers spécialisés. Ces initiatives visent à faciliter l’accès aux marchés mondiaux, tout en favorisant des réformes règlementaires harmonisées, notamment en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle.

Cet événement se veut aussi un tremplin pour la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue en Algérie en septembre 2025. Pour couronner le tout, plusieurs lieux emblématiques d’Alger, tels que le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, la Villa Abdellatif et le Palais des Raïs (Bastion 23), accueilleront des expositions d’art, tandis que le Théâtre national algérien proposera des spectacles et des projections de films, célébrant ainsi la créativité africaine sous toutes ses formes.