Algérie : l’Or pour Imane Khélif est une consécration!

Ces Jeux olympiques 2024 auront été une épreuve à nulle autre pareille pour la boxeuse Imane Khelif. Et c’est une victoire d’autant plus exceptionnelle qu’elle a remporté le vendredi 9 août 2024 à Roland-Garros, en battant la championne du monde en titre Yang Liu, en finale du tournoi féminin des -66 kg. Après Kaylia Nemour, qui survola littéralement la gymnastique mondiale lors de ces Jeux Olympiques de Paris, l’or que Imane Khelif offre à l’Algérie a un goût particulièrement relevé, écrasant les attaques hypocrites et manipulées de la Fédération internationale de boxe visant à la fois le C.I.O.et l’Algérie.

« Je suis très heureuse », a-t-elle réagi, largement saluée par le public parisien acquis à sa cause. « J’ai travaillé pendant huit ans, je n’ai pas dormi, j’ai été fatiguée pendant huit ans ». Sur les attaques qu’elle a subies durant la compétition : « J’ai fait l’objet d’attaques et d’une campagne féroce, et c’est la plus belle réponse que l’on puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring« . « Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j’ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi ».

L’Algérie en fête

Son titre représente une victoire nationale pour l’Algérie. Le village natal de la boxeuse a laissé éclater sa joie après l’annonce de son sacre. « C’est la victoire de l’Algérie », a déclaré aux médias son père, Omar Khelif, qui a regardé le combat diffusé sur un écran géant dans le stade avec le reste du village dans une ambiance survoltée, à Biban Mesbah, à environ 300 km au sud-ouest d’Alger. « Nous sommes tous fiers de toi (…) ta victoire aujourd’hui est la victoire de l’Algérie et ton or est l’or de l’Algérie », a posté sur X le président algérien Abdelmadjid Tebboune. La liesse a aussi pris à Alger, où une marée humaine a envahi le centre-ville, fêtant la victoire avec feux d’artifice et concert de klaxons.