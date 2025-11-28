Crise en Guinée-Bissau : le président déchu Umaro Sissoco Embalo exfiltré vers le Sénégal

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Le Président de la Guinée-Bissau,Umaro Sissoco Embalo
Umaro Sissoco Embalo, Président de la Guinée-Bissau

Umaro Sissoco Embalo a été exfiltré vers le Sénégal après le coup d’État qui a bouleversé la Guinée-Bissau.

Le président destitué de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a quitté le pays pour se rendre au Sénégal. Son arrivée à Dakar a été confirmée ce jeudi 27 novembre par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Cette évacuation, orchestrée par un vol spécialement affrété par la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest), intervient quelques heures après que la junte a nommé un général à la tête d’une transition d’un an.

L’exfiltration par la CEDEAO

Le président Embalo, qui avait été arrêté la veille lors du coup d’État, est arrivé « sain et sauf » à Dakar, selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères. Cette opération souligne la première prise de position officielle du Sénégal, jusqu’alors silencieux, sur la crise.

Dakar a condamné sans équivoque le putsch. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et les chefs d’État de la CEDEAO ont d’ailleurs décidé de suspendre la Guinée-Bissau de tous les organes décisionnels de l’organisation. Une mission de médiation de haut niveau, incluant le Sénégal, doit également être dépêchée sur place pour œuvrer au « rétablissement complet de l’ordre constitutionnel ».

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Fermeture des frontières, couvre-feu : la Guinée-Bissau se barricade après le putsch contre Umaro Sissoco Embalo

Un nouveau régime mené par un proche

Pendant ce temps, à Bissau, la junte a consolidé son pouvoir. Le général Horta N’Tam, jusqu’ici chef d’état-major de l’armée de terre et considéré comme un homme de confiance du président Embalo, a été investi « président de la transition » pour un an.

Le Haut commandement militaire pour la restauration de l’ordre (HCM) a rapidement agi en nommant un nouveau chef de l’armée, le général Tomas Djassi, qui était lui aussi un proche collaborateur d’Embalo. Il était chef d’état-major particulier du président destitué. La junte, qui a évoqué un « plan visant à déstabiliser le pays avec l’implication des barons nationaux de la drogue » pour justifier son putsch, a par ailleurs interdit toute manifestation, marche ou grève.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Guinée-Bissau : arrestation de Domingos Simões Pereira et basculement du pays sous contrôle militaire

Le scénario du coup d’État remis en cause

Ce coup de force intervient seulement quelques jours après l’élection présidentielle et législative du 23 novembre, dont les résultats étaient attendus. Un élément qui alimente les doutes chez l’opposition. Le candidat d’opposition, Fernando Dias, a affirmé avoir remporté l’élection et accuse M. Embalo d’avoir lui-même « organisé » le coup d’État pour empêcher son accession au pouvoir.

Plusieurs analystes estiment que l’arrêt du processus électoral en cours profite au camp du président destitué, soulevant de nombreuses zones d’ombre sur la nature réelle du putsch. La Guinée-Bissau, pays lusophone miné par la corruption et le trafic de drogue, est malheureusement coutumière des troubles politiques, ayant connu quatre coups d’État et une kyrielle de tentatives depuis son indépendance en 1974.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Mohamed Bazoum, Président déchu du Niger

Niger : l’appel déchirant des enfants de Mohamed Bazoum pour la libération de leurs parents

Les enfants de Mohamed Bazoum implorent la libération de leurs parents, détenus depuis plus de deux ans à Niamey. Plus de deux ans après le...
Adolf Hitler Uunona

Adolf Hitler Uunona réélu avec 85% des voix : le triomphe paradoxal d’un anti-apartheid namibien

Adolf Hitler Uunona vient de remporter sa cinquième élection consécutive dans la circonscription d'Ompundja, confirmant ce mercredi 27 novembre un phénomène politique unique :...
Le Général Horta N'Tam

Guinée-Bissau : la CEDEAO hausse le ton après l’investiture du général Horta N’Tam

La Guinée-Bissau vient d’entrer dans une nouvelle phase de turbulence institutionnelle après l’arrivée au pouvoir du général Horta N'Tam, dont l’investiture précipitée a immédiatement...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025