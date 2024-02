La finale de la CAN diffusée en France en Direct sur W9

Dimanche 11 février 2024, le Stade Alassane-Ouattara d’Abidjan sera l’épicentre du football africain. Il accueille la finale tant attendue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui a été reportée de 6 mois pour cause d’intempéries. Dans une confrontation captivante, deux équipes surprises, les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, vont se disputer le prestigieux trophée, symbole de suprématie footballistique sur le continent. Symbole de la montée en puissance du football africain, le match sera retransmis en direct sur W9, grande chaîne nationale française.

Ce sont deux équipes que personnes n’attendait au terme des matchs de poules qui vont se disputer le titre de champion d’Afrique. La route vers la finale a été jalonnée de performances remarquables de part et d’autre. La sélection ivoirienne, portée par son public, a su s’extirper de façon miraculeuse des phases de groupe. Puis elle a franchi aux forceps chaque étape éliminatoire, éliminant de sérieux prétendants tels que le Sénégal et le Mali, puis enfin la RD Congo en demi finale. A chaque fois de justesse, mais question confiance, les Éléphants se sentent désormais invincibles.

La finale, au-delà de son enjeu sportif, est également un moment de fierté et d’attente pour le continent africain. La Côte d’Ivoire aspire à ajouter un troisième trophée à son palmarès après ses victoires en 1992 et en 2015. De son côté, le Nigeria vise un quatrième titre après ses succès en 1980, 1994 et 2013.

Une reconnaissance internationale

L’événement sera retransmis en direct et en exclusivité sur W9, une chaîne du groupe M6, offrant aux téléspectateurs français l’opportunité unique de vivre cette finale en clair, en plus de la diffusion intégrale par beIN Sports pour les abonnés payants. Cette initiative marque une reconnaissance significative de l’importance de la CAN en France, soulignant l’engouement croissant pour le football africain au-delà des frontières du continent.

Des duels clés sont à prévoir, notamment entre Sébastien Haller, redoutable attaquant ivoirien, et Kenneth Omeruo, pilier de la défense nigériane.

Informations Clés sur la Finale

Date et Heure : Dimanche 11 février 2024, 20h50 (heure française)

Lieu : Stade Alassane-Ouattara, Abidjan, Côte d’Ivoire

Diffusion : En direct et en exclusivité sur W9, ainsi que sur beIN Sports et RMC, la radio officielle de la CAN.

La diffusion de cette finale sur une chaîne nationale française en clair est un moment historique pour le football africain, témoignant de son rayonnement international et de son importance croissante sur la scène mondiale du sport. Alors que les préparatifs battent leur plein à Abidjan, les fans de football en France et ailleurs se préparent à être témoins d’une page d’histoire qui s’écrira sous leurs yeux. Que le meilleur gagne !