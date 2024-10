Maroc- Italie : l’Université Mohammed VI Polytechnique forme aux énergies renouvelables

La transition vers les énergies durables est devenue une priorité pour l’Afrique. Alors que le continent amorce sa transition énergétique, il pourra compter sur l’appui de l’Italie, qui s’engage à renforcer les compétences des professionnels dans ce secteur stratégique.

À partir du 15 octobre, l’Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc lancera un programme de formation sur les énergies renouvelables et la transition énergétique, spécifiquement dédié aux professionnels africains.

Favoriser le développement des énergies renouvelables

Ce programme, mis en place en collaboration avec la Fondation Enel, un think tank italien spécialisé dans les énergies et le climat, et la Fondation RES4Africa, qui soutient la transition énergétique sur le continent, vise à fournir aux participants les compétences techniques, économiques et réglementaires indispensables pour favoriser le développement des énergies renouvelables sur les marchés électriques africains.

Cette initiative, qui marque sa première édition, s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, une stratégie mise en œuvre par le gouvernement italien pour renforcer les partenariats avec les pays africains, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la durabilité et de l’éducation. Ce plan, encore en phase de lancement, trouve dans cette formation l’un de ses premiers projets concrets. Les objectifs de cette collaboration italienne s’alignent avec ceux de l’Afrique.

Conduite de la transition énergétique de l’Afrique

Selon la Commission africaine de l’énergie, la transition énergétique doit être une priorité stratégique afin de stimuler la croissance économique inclusive, favoriser la création de richesses, éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités de manière durable et en harmonie avec les objectifs climatiques. L’institution, chargée de mettre en œuvre le Programme de transition énergétique africaine, insiste sur le renforcement des compétences et des capacités humaines comme étant au cœur de cette transformation.

Ce programme de formation accueillera une quarantaine de professionnels issus des secteurs de l’électricité, représentant des institutions publiques, des entreprises énergétiques, des universités et des agences de recherche à travers toute l’Afrique. À l’issue de cette formation de dix jours, ces professionnels seront appelés à jouer un rôle clé dans l’accompagnement et la conduite de la transition énergétique du continent.