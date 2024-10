Eliesse Ben Seghir, le joyau monégasque d’origine marocaine, seul joueur africain parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2025

Eliesse Ben Seghir marque encore les esprits en étant le seul joueur africain parmi les 25 finalistes de la prestigieuse récompense du Golden Boy 2024, qui couronne le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Ce trophée sera remis le 16 décembre prochain à Turin. La compétition sera rude, Eliesse est d’ailleurs en bonne compagnie, aux côtés de grands espoirs du football mondial, notamment Lamine Yamal du du FC Barcelone, grand favori.

Il reste 25 finalistes pour la finale, avec cinq joueurs français, nationalité la mieux représentée. Mathys Tel, étoile montante du Bayern Munich, ainsi que les deux Parisiens Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery, font partie de cette élite. Mais l’AS Monaco, club formateur d’Eliesse Ben Seghir, a été la formation la mieux représentée dans cette édition avec cinq joueurs dans la liste des 100 meilleurs jeunes talents d’Europe.

Un parcours impressionnant, des débuts à Monaco aux pelouses internationales

Né le 16 février 2005 à Gassin, dans le sud de la France, Eliesse Ben Seghir a grandi à Cogolin (Var) dans une famille marocaine, originaire de Tinghir. Très tôt, il a montré un don exceptionnel pour le football. Intégré au centre de formation de l’AS Monaco, il a rapidement gravi les échelons, impressionnant par sa technique, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain.

Après avoir porté le maillot des Bleus dans toutes les sélection de jeune, Eliesse a finalement opté pour les Lions de l’Atlas en début d’année pour devenir à 19 ans un titulaire indiscutable de la sélection marocaine. Le 15 octobre 2024, il a marqué un doublé express sous les couleurs du Maroc lors d’un match de qualification pour la CAN 2025 contre la Centrafrique, confirmant ainsi son potentiel.

Sa sélection parmi les finalistes du Golden Boy est une reconnaissance. En tant que seul joueur africain à figurer dans cette liste prestigieuse, Eliesse Ben Seghir est devenu un symbole d’inspiration pour une nouvelle génération de footballeurs africains. Son parcours pourra inspirer d’autres jeunes à croire en leurs rêves. »

Un avenir prometteur entre Monaco et le Maroc

Sur le terrain, Ben Seghir se distingue par sa polyvalence, évoluant avec son numéro 7 à plusieurs postes dans l’entrejeu, milieu offensif, ailier ou attaquant. Son élégance, combinée à une excellente vision du jeu et une passe précise, fait de lui un joueur complet. Sa capacité à lire le jeu et à prendre des décisions stratégiques le positionne comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

Avec Monaco et son vivier de talents, Eliesse Ben Seghir a toutes les cartes en main pour laisser une empreinte durable dans le football mondial.

Les 25 finaliste pour le Golden Boy 2024

– Endrick (Real Madrid)

– Samuel Mbangula (Juventus)

– Wilson Odobert (Tottenham)

– Andreas Schjelderup (Benfica)

– Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

– Lamine Yamal (FC Barcelone)

– Pau Cubarsi (FC Barcelone)

– Rico Lewis (Manchester City)

– Mathys Tel (Bayern Munich)

– Désiré Doué (PSG)

– Warren Zaïre-Emery (PSG)

– Joao Neves (PSG)

– Leny Yoro (Manchester United)

– Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

– Arda Güler (Real Madrid)

– Samu Omorodion (FC Porto)

– Alejandro Garnacho (Manchester United)

– Kobbie Mainoo (Manchester United)

– Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

– Oscar Gloukh (RB Salzbourg)

– Jorrel Hato (Ajax Amsterdam)

– Kenan Yıldız (Juventus)

– Adam Wharton (Crystal Palace)

– Cristhian Mosquera (Valence)

– Savinho (Manchester City)