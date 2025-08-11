Lutte antiterroriste : une arrestation au Maroc révélatrice de la radicalisation en ligne

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté le 10 août à Douar El Amarna, près de Settat, par les services de sécurité marocains, alors qu’il préparait une attaque terroriste inspirée par Daech. Cette opération conjointe de la DGST et du BCIJ met en évidence les dangers de la radicalisation en ligne et des « loups solitaires ».

Une nouvelle opération menée par les services de sécurité marocains a permis de mettre en lumière une menace sérieuse pesant sur la sécurité nationale. Le 10 août, un jeune homme âgé de 18 ans a été appréhendé dans la région de Settat, plus précisément dans le village de Douar El Amarna, alors qu’il était soupçonné de préparer une attaque terroriste inspirée de l’idéologie djihadiste. Cette intervention a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Un projet meurtrier inspiré par Daech

Les premiers éléments de l’enquête montrent que le suspect nourrissait une adhésion totale aux thèses défendues par l’organisation terroriste Daech. Loin de se limiter à une simple fascination idéologique, il aurait entrepris des démarches concrètes visant à commettre des attentats sur le sol marocain. Parmi les projets envisagés figuraient notamment la confection de ceintures explosives et la planification d’attaques contre des cibles civiles ou institutionnelles.

Ce passage à l’acte aurait été encouragé par des échanges virtuels avec un dirigeant djihadiste maghrébin actif au sein de Daech. Ce dernier aurait transmis au jeune homme du contenu servant de guides techniques pour la fabrication d’engins explosifs. Une influence toujours active des réseaux terroristes à distance, notamment via internet, dans le recrutement et la mobilisation d’individus isolés.

La menace des « loups solitaires »

Selon les autorités marocaines, ce profil de jeune radicalisé, est souvent solitaire et influencé par la propagande numérique. Contrairement aux réseaux structurés, ces individus sont difficiles à détecter, car leurs actions ne s’inscrivent pas nécessairement dans des chaînes logistiques visibles ou des communications de groupe, précise-t-on. Pour le cas de cas de Settat : un individu isolé, sans antécédents notables, mais animé par une volonté claire de nuire.

L’intervention du BCIJ s’inscrit dans une stratégie de prévention active, visant à neutraliser les menaces avant leur concrétisation. Le suspect est désormais en garde à vue, dans le cadre d’une enquête supervisée par le parquet antiterroriste. Les investigations se poursuivent pour déterminer s’il disposait de soutiens locaux ou étrangers, et pour évaluer l’ampleur exacte de ses intentions.

Une stratégie marocaine saluée à l’international

Le Maroc s’est doté, depuis plusieurs années, d’un dispositif de lutte antiterroriste à plusieurs volets. En plus de l’action sécuritaire, le pays mise également sur la coopération internationale et les campagnes de prévention contre la radicalisation. Les arrestations comme celle de Settat ne sont pas isolées : elles s’inscrivent dans une politique proactive, qui a permis au royaume de prévenir plusieurs attentats ces dernières années.

Cette approche intégrée est régulièrement saluée par les partenaires étrangers du Maroc. Néanmoins, malgré cette efficacité reconnue, le royaume demeure placé sous une vigilance renforcée par plusieurs pays occidentaux, qui considèrent que le contexte régional et international reste propice à l’émergence de menaces terroristes. Les autorités américaines, notamment, ont récemment mis en garde leurs ressortissants voyageant au Maroc. Le pays est actuellement classé au niveau 2 d’alerte par le Département d’État des États-Unis, ce qui signifie que les visiteurs sont appelés à faire preuve d’une prudence accrue.

Des alertes internationales sur le risque au Maroc

Cette classification s’explique par la persistance de menaces terroristes ciblant principalement les lieux fréquentés par les civils, comme les sites touristiques, les infrastructures de transport ou les bâtiments gouvernementaux. Les voyageurs américains sont ainsi invités à éviter les attroupements, à se montrer attentifs à leur environnement et à s’inscrire au programme STEP, qui permet une meilleure prise en charge en cas de situation critique. Ce niveau d’alerte est régulièrement mis à jour, notamment en fonction des tensions géopolitiques mondiales, comme l’aggravation des conflits au Moyen-Orient ou la résurgence de certaines organisations extrémistes.

La France, le Royaume-Uni et l’Espagne, pays ayant des liens étroits avec le Maroc, ont eux aussi émis des recommandations de vigilance à destination de leurs ressortissants. La diplomatie française appelle notamment à une prudence accrue dans certaines régions, particulièrement à proximité des frontières, où le risque sécuritaire est plus élevé. Le Royaume-Uni souligne, de son côté, la possibilité d’attentats contre des cibles occidentales, même si les services de sécurité marocains sont considérés comme particulièrement attentifs et réactifs.

Craintes d’actes de représailles

L’Espagne, pays frontalier, suit de près la situation et adapte régulièrement ses conseils aux voyageurs. Ses autorités appellent à la vigilance dans les grandes villes et les zones touristiques, et recommandent d’éviter certaines régions plus sensibles, comme le sud ou les zones proches du Sahara. L’attaque du Hamas contre Israël en 2023, par exemple, a ravivé des craintes d’actes de représailles ou d’attaques contre des intérêts occidentaux dans plusieurs pays, dont le Maroc.

Bien que relativement stable sur le plan interne, le royaume reste exposé aux effets indirects de ces tensions, en raison de sa proximité avec l’Europe, de ses liens diplomatiques et sécuritaires avec les États-Unis et Israël. Malgré ce contexte, les autorités marocaines poursuivent une politique sécuritaire rigoureuse. Les opérations antiterroristes menées régulièrement sont la preuve d’une vigilance permanente et d’une capacité d’anticipation qui permettent jusqu’à présent de contenir les menaces.