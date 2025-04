Les États-Unis alertent que le Maroc est sous la menace terroriste

Les États-Unis alertent leurs ressortissants sur un risque terroriste accru au Maroc, classé en niveau 2 de vigilance. Des attentats pourraient viser des lieux touristiques ou publics. Washington recommande d’éviter les rassemblements, de suivre les consignes de sécurité et de s’inscrire au programme STEP. La France, le Royaume-Uni et l’Espagne émettent régulièrement des alertes similaires. Le Maroc reste sous surveillance dans un contexte géopolitique tendu.

Washington a renouvelé ses mises en garde à l’égard de ses ressortissants souhaitant se rendre au Maroc. Les États-Unis placent le royaume au niveau 2 d’alerte : un niveau qui appelle à faire preuve d’une vigilance accrue. Selon le Département d’État américain, des groupes terroristes continuent de préparer de possibles attentats au Maroc, ciblant en priorité les lieux touristiques, centres de transport, marchés, centres commerciaux et installations gouvernementales. Cette alerte est diffusée dans un contexte de tensions internationales croissantes, notamment au Moyen-Orient.

Des mises en garde antérieures

Les voyageurs sont invités à éviter les manifestations, à rester attentifs à leur environnement, et à s’inscrire au programme Smart Traveler Enrollment Program (STEP) afin de recevoir les alertes en temps réel et faciliter leur localisation en cas d’urgence. Le Département recommande également de consulter les rapports sur la sécurité, la santé, et de prévoir un plan d’urgence incluant une assurance voyage complète. Cette alerte fait écho à d’autres mises en garde antérieures.

En octobre 2023, l’ambassade des États-Unis à Rabat avait lancé une alerte sécuritaire, avertissant de manifestations prévues dans plusieurs villes marocaines. Bien qu’aucune menace directe n’ait été identifiée à l’époque contre les citoyens américains, l’ambassade avait insisté sur la prudence dans les lieux publics et touristiques. Une autre alerte mondiale avait été émise fin 2023, dans la foulée de l’attaque du Hamas contre Israël, poussant Washington à rehausser le niveau de vigilance de plusieurs pays, dont le Maroc, du fait du risque accru d’attaques ciblant les citoyens ou les intérêts américains à l’étranger.

Avertissements similaires d’autres pays

Les États européens ont eux aussi, à plusieurs reprises, signalé des risques de sécurité au Maroc. La France, à travers son ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, classe régulièrement certaines zones du Maroc – notamment proches des frontières avec l’Algérie – en zone de vigilance renforcée. Les autorités françaises conseillent à leurs ressortissants d’éviter les rassemblements, surtout lors de périodes tendues comme le Ramadan ou après des événements internationaux sensibles.

Le Royaume-Uni a également publié des conseils de sécurité similaires. Le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) note la possibilité d’attentats terroristes au Maroc, en particulier contre des intérêts occidentaux, tout en précisant que les forces de sécurité marocaines restent vigilantes. Londres invite les touristes britanniques à éviter les zones isolées du sud-est et à se tenir informés via les médias locaux.

Prudence dans les grandes villes et zones touristiques

L’Espagne, pays voisin avec des liens géographiques et historiques forts avec le Maroc, met souvent à jour ses conseils aux voyageurs en fonction de la situation régionale. Elle conseille la prudence dans les grandes villes et zones touristiques, et recommande d’éviter les zones frontalières, notamment le Sahara. Ces alertes se situent dans un climat marqué par des tensions géopolitiques importantes.

En 2023, l’attaque massive du Hamas, classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union Européenne, contre Israël a ravivé les craintes d’attentats ou de violences contre des cibles occidentales dans le monde. Dans ce cadre, le Maroc – bien que relativement stable – reste perçu comme une zone d’intérêt stratégique pour les groupes extrémistes, en raison de sa proximité avec l’Europe, de son rôle dans les relations avec Israël, et de sa coopération avec les puissances occidentales. Malgré cela, les autorités marocaines coopèrent activement avec les services de sécurité étrangers et mènent des opérations antiterroristes régulières, souvent saluées pour leur efficacité.