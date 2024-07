Comment le Maroc a aidé au démantèlement d’une cellule terroriste en Espagne

Le 5 juillet 2024, les autorités espagnoles et marocaines ont mené une opération antiterroriste conjointe, aboutissant au démantèlement d’une cellule djihadiste composée de six individus. Cette cellule était soupçonnée de préparer des attaques d’envergure en Espagne et au Maroc. L’opération résulte d’une collaboration entre les services de renseignement des deux pays.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre l’Espagne et le Maroc en matière de lutte antiterroriste. En effet, la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc a fourni des informations aux autorités espagnoles, permettant l’identification et la localisation des membres de la cellule. Les deux pays ont signé plusieurs accords dans ce domaine et participent à des opérations conjointes. Cependant, il est important de noter que cette coopération n’est pas sans failles. En effet, des tensions persistent dans d’autres domaines, comme en témoigne les critiques de l’Espagne envers le Maroc concernant le trafic de drogue.

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc a joué un rôle important dans le démantèlement de cette cellule terroriste. En effet, les informations et le renseignement fournis par la DGST aux autorités espagnoles ont permis d’identifier les membres de la cellule, de déterminer leurs intentions et de localiser leurs repaires. Cette collaboration étroite entre les services de renseignement marocains et espagnols a été essentielle pour prévenir des attaques potentiellement meurtrières.

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

Au fil des années, cette collaboration antiterroriste a permis de neutraliser diverses cellules et de prévenir des attentats potentiels dans les deux pays. Parmi les exemples, on peut citer la découverte d’une cellule liée à Al-Qaïda à Madrid en 2004, l’arrestation d’un groupe de terroristes à Ceuta en 2007, et le démantèlement d’une cellule à Melilla en 2008.

D’autres opérations notables incluent l’arrestation d’un suspect lié à AQMI à Barcelone en 2010, et en 2017, les deux pays ont procédé au démantèlement d’une cellule terroriste à Larache, au Maroc, qui préparait des attentats en Espagne. Ensuite a suivi, le démantèlement d’une cellule à Larache (Maroc) en 2017, et l’arrestation d’un suspect à Almeria (Espagne) en 2018. Plus récemment, une cellule a été neutralisée à Fnideq (Maroc) en 2020, un suspect arrêté à Malaga (Espagne) en 2021, une cellule démantelée à Tanger (Maroc) en 2022, et un suspect arrêté à Murcie (Espagne) en 2023.

Un message fort envoyé aux groupes terroristes

Cette coopération bilatérale comprend également l’échange d’experts, la formation des forces de l’ordre et le développement de technologies antiterroristes. Le démantèlement de cette récente cellule souligne l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, tout en rappelant la nécessité de maintenir une vigilance constante face à ces menaces et d’étendre cette coopération à d’autres domaines de sécurité.