Un terroriste marocain impliqué dans le meurtre à la machette d’un religieux espagnol

Une série d’attaques dans des édifices religieux a fait un mort et quatre blessés hier en fin d’après midi à Algésiras, en Espagne. Le terroriste présumé est un citoyen marocain en situation irrégulière.

Un religieux est décédé et quatre personnes, dont un autre prêtre, ont été blessées dans une attaque à la machette dans deux églises d’Algésiras (Cadix), extrême sud de l’Espagne, près de Gibraltar. Le drame s’est déroulé en fin d’après-midi hier, mercredi. Yasin Kanza, suspecté d’être l’auteur de ces attaques, a été arrêté et est en garde à vue. Yasin Kanza est d’origine marocaine. La justice privilégie la piste terroriste.

L’homme serait entré dans une première église vers 18h45. Il se serait alors disputé avec les paroissiens puis serait parti chercher une arme. De retour, il a attaqué le prêtre à coups de machette. Gravement blessé, ce dernier n’a dû son salut qu’au fait qu’il ait réussi à s’enfermer dans les toilettes.

Une seconde attaque mortelle

Yasin Kanza est ensuite rentré dans un second lieu de culte ou il a attaqué le sacristain, le prenant pour le prêtre finissant par le tuer à l’extérieur de la paroisse. Il a blessé 3 autres personnes dans l’agression. Puis il s’est dirigé vers une troisième église, dont les portes étaient closes, l’empêchant de rentrer. Il a ensuite été arrêté alors qu’il errait dans les rues sa machette à la main.

Selon les témoins, Yasin Kanza, marocain âgé de 25 ans aurait crié lors de ses attaques « mort aux chrétiens » et « Allah est grand ». Arrivé en Espagne en juin 2022 il était en attente d’expulsion mais était déjà fiché par les services de sécurité en raison de sa radicalisation. Son expulsion était ajournée pour des raisons administratives, le Maroc n’ayant pas encore reconnu qu’il était bien un citoyen du royaume. Une question qui ne va pas manquer de relancer le débat sur le contrôle des frontières entre le Maroc et l’Espagne à Ceuta et Mellila.

Selon les premiers retours de l’enquête, Yasin Kanza aurait agi seul.