Royal Air Maroc en perte de vitesse dans les classements mondiaux et africains

La compagnie aérienne Royal Air Maroc subit un recul notable dans les classements mondiaux et africains du transport aérien, passant de la 55ᵉ à la 70ᵉ place au niveau mondial en 2025, et de la 2ᵉ à la 6ᵉ place en Afrique. Malgré ces contre-performances, la compagnie conserve un rôle stratégique en tant que membre de l’alliance Oneworld. Pour retrouver son rang, la RAM entend améliorer son service, moderniser sa flotte et renforcer sa sécurité.

Royal Air Maroc (RAM), la compagnie aérienne nationale du Maroc, connaît une baisse significative dans le classement mondial des meilleures compagnies aériennes publié par Skytrax, une référence internationale du secteur. En 2025, la RAM se retrouve à la 70ème position, perdant 15 places par rapport à 2024 où elle figurait au 55ème rang. Cette baisse est également visible au niveau continental. RAM passe de la 2ème à la 6ème place en Afrique, derrière Ethiopian Airlines, Air Mauritius, RwandAir, South African Airways et EgyptAir.

Un rôle stratégique malgré les contre-performances

Ce recul peut être le signe d’une concurrence plus agressive ou d’un déficit de performance perçu par les passagers. Pourtant, Royal Air Maroc demeure un acteur important du ciel africain. Membre de l’alliance Oneworld depuis 2020, aux côtés de géants comme Qatar Airways ou British Airways, la compagnie dessert plus de 80 destinations à travers l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et d’autres régions. Son intégration dans Oneworld a renforcé la connectivité du hub de Casablanca, en particulier pour les voyageurs en provenance ou à destination de l’Afrique de l’Ouest.

Malgré les reculs dans les classements, la RAM reste donc un maillon stratégique dans le transport aérien régional et intercontinental. En juillet 2024, la compagnie occupait encore la 2ᵉ place africaine dans le classement Skytrax, derrière Ethiopian Airlines. Elle avait également conservé pour la 10ᵉ année consécutive la distinction prestigieuse de compagnie 4 étoiles et avait été élue « Meilleure compagnie aérienne régionale d’Afrique ». Ces distinctions mettaient en lumière la qualité de ses services sur les vols court- et moyen-courriers africains.

Absente du classement des compagnies les plus sûres

Toutefois, cette performance semble s’être érodée en 2025, laissant la place à des concurrents mieux notés, aussi bien en Afrique qu’au niveau mondial. Autre point d’inquiétude : Royal Air Maroc ne figure plus, en février 2024, dans le top 25 des compagnies les plus sûres au monde, selon le classement du site spécialisé Airline Ratings. La RAM y était présente en 2020, mais a été écartée ces dernières années, contrairement à des compagnies comme Air New Zealand, Qantas, ou Qatar Airways.

Le classement repose sur 11 critères, dont l’historique des incidents, la formation des pilotes, l’âge de la flotte et les audits de sécurité. L’absence de RAM dans cette liste pourrait nuire à son image auprès des voyageurs internationaux soucieux de sécurité. Les compagnies en tête du classement Skytrax 2025 (Qatar Airways, Singapore Airlines et Cathay Pacific) brillent par leur excellence constante en matière de service à bord, confort, innovation et efficacité.

Des leaders mondiaux qui creusent l’écart

Qatar Airways, notamment, exploite une flotte moderne (âge moyen de 5 ans) et propose une expérience passager très haut de gamme. Sur le plan de la sécurité, Air New Zealand se démarque grâce à son excellence opérationnelle dans des conditions météo extrêmes. Ce type de leadership montre l’écart croissant entre les compagnies les mieux classées et celles comme RAM, attendue pour améliorer plusieurs aspects de leur offre.