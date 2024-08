Ethiopian Airlines dévoile un méga-projet de 6 milliards de dollars pour l’avenir de l’aviation africaine

Ethiopian Airlines dévoile un méga-projet de 6 milliards de dollars pour construire le plus grand aéroport d’Afrique. il vise à positionner l’Éthiopie comme un futur hub mondial de l’aviation.

Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne d’Afrique, continue de repousser les frontières de l’aviation sur le continent. La compagnie vient de signer un accord historique avec une entreprise émirienne pour la construction d’un méga-aéroport à Bishoftu, près d’Addis-Abeba. Cet aéroport, destiné à devenir le plus grand d’Afrique, s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à répondre à la demande croissante de passagers, qui devrait dépasser les capacités de l’actuel aéroport international de Bole.

Une infrastructure hors norme

Le PDG d’Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a souligné l’urgence de ce projet. Avec une capacité actuelle de 25 millions de passagers par an, l’aéroport de Bole est proche de la saturation. Ethiopian Airlines, qui a déjà transporté plus de 17 millions de passagers cette année, anticipe une croissance continue du trafic aérien. Le nouvel aéroport, prévu pour 2029, aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an, avec une extension à 100 millions de passagers, soit quatre fois plus que la capacité actuelle.

L’accord signé avec Sidara, une société d’ingénierie basée à Dubaï, marque le début d’une aventure titanesque. Le projet s’étendra sur 35 kilomètres carrés et comprendra quatre pistes capables d’accueillir jusqu’à 270 avions. La première phase de construction, estimée à 6 milliards de dollars, doit être financée par des prêts. Mesfin Tasew reste optimiste quant à l’obtention des fonds nécessaires, évoquant l’intérêt manifesté par plusieurs compagnies pour ce projet.

Une vision stratégique au service de l’avenir de l’aviation africaine

Au-delà de la simple réponse à une saturation imminente, ce nouvel aéroport représente une vision pour l’avenir de l’aviation en Afrique. Ethiopian Airlines s’efforce de se positionner comme le leader du marché africain et un acteur clé sur la scène mondiale. En collaborant avec des partenaires internationaux et en investissant dans des infrastructures de pointe, la compagnie se prépare à un avenir où l’Afrique sera un hub majeur du transport aérien mondial.

Ce projet d’aéroport n’est pas le seul chantier d’envergure auquel l’Éthiopie participe. En parallèle, le pays doit reprendre des discussions avec la Somalie concernant un projet de port controversé sur la côte du Somaliland. Cette implication dans des projets d’infrastructure majeurs montre la détermination de l’Éthiopie à jouer un rôle central dans le développement de la région.