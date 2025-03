Éliminatoires Mondial 2026 : Emerse Faé fixe un objectif clair pour les Éléphants

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a annoncé la liste des 23 joueurs retenus pour les rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Lors de sa conférence de presse du 10 mars 2025, il a été très clair. L’objectif est de prendre six points sur les deux matchs à venir.

Une qualification impérative pour les Éléphants

Après avoir manqué les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, la Côte d’Ivoire n’a pas le droit à l’erreur. Leader du Groupe F, la sélection ivoirienne affrontera le Burundi le 21 mars à Meknès, puis la Gambie le 24 mars au stade Félix-Houphouët-Boigny. Emerse Faé a insisté sur la nécessité de prendre part à la Coupe du Monde. Conscient de l’importance du défi, il a mis en avant le caractère crucial de ces deux matchs.

Une sélection équilibrée entre expérience et jeunesse

Le technicien ivoirien a dû composer avec plusieurs absences majeures, notamment celles de Seko Fofana, Odilon Kossounou et Jean-Michaël Seri, tous blessés. Pour pallier ces forfaits, il a misé sur un équilibre entre cadres et jeunes talents. Clément Akpa, latéral gauche de l’AJ Auxerre, fait son entrée dans la sélection pour la première fois. Il profite des indisponibilités de Ghislain Konan et Christopher Operi. Le retour de Jean-Philippe Gbamin, absent depuis 2023, est une autre surprise. Son profil de milieu récupérateur a été jugé indispensable pour remplacer Seri.

Malgré un temps de jeu limité en club, Sébastien Haller fait également son retour en sélection. L’attaquant, qui a retrouvé des sensations au FC Utrecht, a convaincu le sélectionneur de le rappeler.

Deux matchs pour consolider la première place

Avec ces choix stratégiques, Emerse Faé espère maximiser les chances de victoire contre le Burundi et la Gambie. Il a souligné qu’il était capital de décrocher les six points. Ces rencontres représentent une occasion en or pour les Éléphants de confirmer leur statut de favori dans leur groupe et de se rapprocher un peu plus de la Coupe du Monde 2026.