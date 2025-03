Mondial 2026 : Walid Regragui en mission commando avec les Lions du Maroc

Après avoir signé une performance historique lors de la Coupe du monde 2022, le Maroc se lance dans les éliminatoires pour l’édition 2026 avec une grande ambition. L’équipe dirigée par Walid Regragui est déterminée à décrocher l’une des places qualificatives pour la compétition mondiale et se positionne comme un concurrent sérieux sur le continent africain.

Les Lions de l’Atlas, forts de 49 victoires en 68 matchs, ont un bilan impressionnant, surpassant de nombreuses équipes prestigieuses du football international. Leur performance leur permet de devancer des nations comme les États-Unis, l’Espagne, le Japon, le Portugal et l’Angleterre, qui n’ont pas obtenu autant de succès en termes de victoires récentes.

Le parcours remarquable du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 a fait de l’équipe un sujet de conversation mondial. En atteignant les demi-finales, les Lions du Maroc sont devenus la première équipe africaine et arabe à réaliser cet exploit. Les victoires contre des géants du football, tels que l’Espagne et le Portugal, resteront gravées dans les mémoires. Cette performance a non seulement fait rayonner le football marocain sur la scène internationale, mais elle a aussi renforcé l’ambition de l’équipe pour l’avenir.

Quête de qualification à la Coupe du monde 2026

Sous la houlette de Walid Regragui, le Maroc aborde avec une détermination sans faille les prochaines étapes des éliminatoires. Les matchs à venir contre la Tanzanie et le Niger, qui comptent pour la qualification à la Coupe du monde 2026, sont d’une importance capitale. Le sélectionneur marocain a d’ailleurs souligné en conférence de presse l’importance de bien préparer ces rencontres pour s’assurer une qualification rapide.

La FIFA, consciente du potentiel de l’équipe marocaine, a reconnu sa capacité à se qualifier avec régularité. Le travail méthodique et constant de Walid Regragui est salué, et l’institution mondiale voit désormais le Maroc comme un prétendant crédible aux prochaines étapes de la compétition. Cependant, la préparation de l’équipe ne se résume pas uniquement à l’aspect sportif.

Désir sincère de défendre les couleurs du Maroc

Le sélectionneur a récemment été interrogé sur l’absence d’Issa Diop, joueur que certains observateurs voyaient intégrer l’équipe nationale. Walid Regragui n’a pas mâché ses mots et a été clair : il n’a jamais eu de contact avec le défenseur central. En effet, le sélectionneur a expliqué n’avoir jamais rencontré ni échangé avec Issa Diop. Il a aussi précisé qu’il n’avait pas eu vent d’une quelconque volonté de la part du joueur ou de sa famille de rejoindre les Lions de l’Atlas.

Regragui a insisté sur sa philosophie concernant la sélection des joueurs : selon lui, l’engagement avec l’équipe nationale doit être un choix personnel, fondé sur un désir sincère de défendre les couleurs du pays. « Ce n’est pas à moi de toujours aller solliciter les joueurs. L’engagement doit venir d’une volonté propre », a affirmé Regragui, soulignant l’importance de la « fierté marocaine ». Il a rappelé que porter le maillot du Maroc est un honneur, un rêve pour de nombreux jeunes du pays.

Objectif ultime : la qualification pour la Coupe du monde 2026

« Il y a 40 millions de Marocains qui rêvent de porter cette tenue », a-t-il ajouté, mettant en exergue l’immense fierté que représente la sélection nationale. Pour le sélectionneur, l’intégration dans l’équipe ne peut pas se faire sans un véritable engagement de la part des joueurs, et il reste convaincu que l’absence de contact avec Issa Diop est une situation qui ne changera pas. Ainsi, Walid Regragui semble fermer définitivement la porte à une collaboration future avec le défenseur français.

Selon lui, les priorités sont ailleurs, et la mission de l’équipe nationale est claire : se concentrer sur l’objectif ultime de la qualification pour la Coupe du monde 2026. Avec un groupe solide et une équipe prête à relever les défis, le Maroc sous la direction de Walid Regragui se positionne en force pour les éliminatoires à venir. L’ambition des Lions du Maroc est grande, et leur objectif est clair : continuer à marquer l’histoire du football mondial et réaliser un nouveau rêve avec la qualification pour la Coupe du monde 2026.