Au nord-est du Nigeria, les factions rivales de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) s’affrontent dans une guerre interne meurtrière. Près de 200 combattants auraient été tués dans des combats autour du lac Tchad, selon les renseignements nigérians. Une lutte sanglante qui affaiblit les deux groupes mais illustre la persistance du chaos jihadiste dans la région.

Le nord-est du Nigeria est le théâtre de violents affrontements internes au sein de la mouvance jihadiste. Selon plusieurs sources, des combats récents ont causé la mort de près de 200 combattants des factions rivales. Ces heurts, qui sont « une bonne nouvelle » pour les forces de sécurité nigérianes, confirment l’intensité de la lutte pour le contrôle des territoires autour du lac Tchad.

La lutte pour le Lac Tchad s’intensifie

Les combats ont éclaté dimanche à Dogon Chiku, sur les rives stratégiques du lac Tchad. Ils opposent les membres de Boko Haram à leurs rivaux de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Si les bilans divergent légèrement selon les sources sur la répartition des pertes, leur ampleur est confirmée. Une source au sein des services de renseignement nigérians évalue le nombre de morts à « plus de 150 ». Un membre d’une milice anti-jihadiste a affirmé que « environ 200 terroristes de Boko Haram ont été tués dans les combats » tandis qu’un ex-jihadiste a affirmé qu' »environ 200 combattants de l’ISWAP ont été tués ».

Cette guerre interne résulte d’une scission survenue en 2016, alimentée par des divergences idéologiques profondes et, de manière cruciale, par la lutte pour le contrôle des zones riches en ressources et stratégiques autour du lac Tchad.

Une opportunité pour l’armée nigériane

Pour les autorités nigérianes, ces affrontements entre groupes ennemis représentent un répit et une opportunité stratégique. « Nous sommes au courant des combats, qui sont une bonne nouvelle pour nous« , a déclaré une source au sein des renseignements. En s’entretuant, les factions allègent la pression exercée sur l’armée nigériane et les populations civiles.

Néanmoins, l’intensité et la létalité de ces batailles fratricides soulignent la volatilité persistante de la région du Nord-Est et la puissance de frappe que ces groupes conservent malgré des années de contre-insurrection. La dynamique de cette guerre interne sera un facteur clé dans l’évolution de l’insurrection au Nigeria et dans la région du Sahel.