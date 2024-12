Somalie : l’UA déploie AUSSOM pour contrer les Shebabs

L’Union africaine lance l’AUSSOM, une mission inédite pour stabiliser la Somalie face aux insurgés shebabs. Ce tournant stratégique mêle espoirs et défis financiers.

Face aux défis sécuritaires persistants en Somalie, l’ONU et l’Union africaine (UA) franchissent une nouvelle étape décisive. Une mission inédite, baptisée AUSSOM (Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie), s’apprête à remplacer l’ATMIS dès le 1ᵉʳ janvier 2025. Ce déployé marque un tournant, mêlant espoir de stabilisation et interrogations sur le financement et répartition des forces.

AUSSOM : un objectif de stabilisation renforcée

Avec un effectif maximal de 12 000 hommes, l’AUSSOM se veut une réponse coordonnée à l’instabilité chronique provoquée par les insurgés shebabs. Cette mission en quatre phases vise à renforcer la capacité des forces somaliennes à prendre en charge la sécurité nationale. Durant la première phase, les troupes africaines redéploieront leurs efforts, tout en transférant progressivement certaines zones stabilisées aux autorités locales.

Départ de certains pays contributeurs : des tensions en coulisses

La composition de la nouvelle force a été marquée par des désaccords. L’Égypte rejoint les rangs de l’AUSSOM, tandis que l’Éthiopie et le Burundi se retirent. Ces absences soulignent les complexités géopolitiques et les négociations serrées autour de la répartition des troupes, reflet d’intérêts parfois divergents au sein de l’UA.

Le casse-tête du financement

Le financement de l’AUSSOM reste un sujet brûlant. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité prévoit que jusqu’à 75 % du budget soit couvert par l’ONU, grâce à un modèle hybride inédit. Cependant, les États-Unis, contributeurs majeurs au budget de l’ONU, ont exprimé leur désaccord en s’abstenant lors du vote. Cette incertitude financière pourrait peser sur l’efficacité à long terme de la mission.

Une opportunité pour des solutions africaines

Malgré les défis, l’AUSSOM incarne une vision ambitieuse : promouvoir des solutions africaines aux crises africaines. Soutenue par plusieurs membres du Conseil, cette initiative est perçue comme un test de la solidarité internationale envers l’UA face aux menaces sécuritaires.