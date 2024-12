L’ONU sonne l’alarme sur une crise humanitaire en Afrique

Chaque année, des milliers d’enfants traversent l’Afrique en quête de sécurité ou d’une vie meilleure. Mais ces jeunes migrants, souvent vulnérables et sans protection, font face à des menaces croissantes.

Lors de la Journée internationale des migrants, l’ONU et ses partenaires ont appelé à une action urgente pour protéger ces enfants, confrontés à des dangers allant de la violence au trafic humain.

Les chiffres alarmants de la migration infantile en Afrique

L’Afrique subsaharienne enregistre l’un des taux les plus élevés de migration infantile dans le monde. En 2020, 6,2 millions d’enfants africains étaient des migrants internationaux, selon l’UNICEF. Cette année, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé plus de 28 000 enfants migrants le long de la Route de l’Est, un corridor dangereux qui relie la Corne de l’Afrique au Golfe. Parmi eux, 26 % sont non accompagnés, ce qui accroît considérablement leur vulnérabilité.

Des enfants pris au piège de la violence et de l’exploitation

Le parcours migratoire expose les mineurs à des risques graves : arrestations arbitraires, violences physiques, exploitation sexuelle, et travail forcé. Les routes migratoires, comme celle menant à l’Europe ou à l’Afrique australe, sont devenues des terrains propices aux abus. Pour beaucoup, le rêve d’un avenir meilleur se transforme en un cauchemar.

Un appel à la coopération internationale

Pour répondre à cette crise, l’ONU insiste sur l’importance d’une approche globale et collaborative. Frantz Celestin, directeur régional de l’OIM, plaide pour une coopération transfrontalière accrue afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration, comme les conflits et la pauvreté.

Une urgence humanitaire à ne pas négliger

L’appel de l’ONU et des organisations partenaires expose une réalité souvent ignorée : les enfants migrants sont au cœur d’une crise humanitaire qui ne peut être résolue qu’avec une action concertée. Sans un effort collectif, des millions d’enfants risquent de perdre leur droit fondamental à une vie digne et sécurisée.