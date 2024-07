Santé en Afrique : Les enfants de plus en plus touchés par les AVC

Du 15 au 17 juillet 2024, le Sénégal accueille la 4ème conférence de l’Académie africaine de Neurologie. Ce rassemblement permet aux neurologues et praticiens de tout le continent d’échanger et de se former sur les avancées dans le domaine des neurosciences. Cette année, l’accent a été mis sur une inquiétude grandissante : l’augmentation des accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez les enfants.

L’objectif est de développer des stratégies de traitement efficaces pour lutter contre ce fléau

Une montée alarmante des AVC chez les jeunes

Les AVC, longtemps perçus comme une pathologie touchant principalement les personnes âgées, sont désormais en hausse chez les jeunes Africains. Cette tendance préoccupante transforme les AVC en un véritable problème de santé publique à l’échelle continentale. Au Sénégal, les AVC sont devenus le premier motif d’hospitalisation et de décès en neurologie, et ce phénomène s’étend à l’ensemble du continent.

Les causes de l’augmentation des AVC

Le professeur Amadou Gallio Diop, neurologue, pointe du doigt plusieurs facteurs responsables de cette hausse des AVC chez les jeunes. « C’est un problème majeur qui monte crescendo au fil des ans. Ça n’a rien de mystérieux, c’est l’accumulation de facteurs de risques qui s’acquiert avec une alimentation trop grasse, trop sucrée et trop salée. » En effet, la prévalence croissante de ces facteurs de risque est alarmante.

L’importance de la prévention et de la formation

Face à cette situation, les neurologues africains appellent à une intensification des messages préventifs sur les dangers d’une mauvaise alimentation. Il est également capital d’améliorer la formation des médecins généralistes pour une prise en charge précoce des AVC et de former davantage de neurologues, encore trop peu nombreux sur le continent. Au Sénégal, on ne compte que 64 praticiens, soit 1 pour 500 000 habitants, un des meilleurs ratios en Afrique subsaharienne, mais largement insuffisant.

Les conséquences des AVC sur les jeunes patients

Les AVC chez les jeunes peuvent avoir des conséquences dévastatrices, allant de la paralysie partielle à des troubles cognitifs sévères. Ces impacts sont d’autant plus dramatiques qu’ils affectent une population en pleine croissance, compromettant leur avenir et leur qualité de vie.

La montée des AVC chez les enfants en Afrique est un signal d’alarme qui appelle à une mobilisation générale. Il est donc impératif de prendre des mesures pour prévenir ces incidents et offrir des soins adéquats aux victimes. Les autorités sanitaires, les éducateurs et les parents doivent travailler de concert pour promouvoir une alimentation saine et sensibiliser aux risques des AVC. Seule une approche holistique permettra de réduire cette menace croissante et de protéger les futures générations.