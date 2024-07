Sénégal : Réplique du camp de Macky Sall aux critiques du président Bassirou Diomaye Faye

Au Sénégal, les tensions politiques montent après que Bassirou Diomaye Faye a critiqué la gestion de Macky Sall.

Le 13 juillet 2024, Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, a dressé un premier bilan de ses 100 jours au pouvoir. Parmi ses réalisations, il a mis en avant des initiatives pour l’emploi des jeunes et des projets de développement économique. Toutefois, ses critiques acerbes à l’encontre de la gestion de son prédécesseur, Macky Sall, ont attiré l’attention et suscité de vives réactions.

Des accusations de malversation et de mauvaise gestion

Bassirou Diomaye Faye a pointé du doigt des contrats qu’il juge surfacturés et mal négociés par l’administration de Macky Sall, en particulier dans les secteurs de l’eau et de la santé. Ces accusations, selon lui, révèlent des pratiques opaques et inefficaces sous le précédent gouvernement, mettant en lumière des failles qu’il s’engage à rectifier.

Face à ces attaques, le camp de Macky Sall n’est pas resté silencieux. Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), a dénoncé ce qu’il considère comme un manque de fair-play de la part du nouveau président. Selon lui, ces critiques masquent l’impréparation de la nouvelle équipe dirigeante, qui n’a pas encore présenté de déclaration de politique générale. « Il n’y a pas encore eu de déclaration de politique générale. Le projet dont il parle, ils l’ont vendu aux Sénégalais mais on n’a pas encore vu ce projet », a déclaré Mbow.

La réalité du pouvoir selon Adji Mergane Kanoute

Adji Mergane Kanoute, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), a également réagi aux critiques de Bassirou Diomaye Faye. Elle reconnaît que le nouveau président fait face à des défis économiques importants, mais souligne que ces difficultés étaient déjà présentes sous la présidence de Macky Sall, exacerbées par la pandémie de Covid-19 et d’autres crises internationales. Kanoute a toutefois salué certaines mesures prises par Faye, comme la baisse du prix de certaines denrées de première nécessité.

Pour Adji Mergane Kanoute, les accusations de malversation doivent être accompagnées de preuves concrètes. Elle a exhorté Bassirou Diomaye Faye à présenter des éléments tangibles pour étayer ses affirmations sur les contrats supposément mal négociés. « Concernant les accusations sur les contrats, elle demande que Bassirou Diomaye Faye apporte des preuves de ce qu’il avance », a-t-elle déclaré.

Une confrontation politique qui s’intensifie

Cette confrontation entre le camp de l’ancien président et le nouveau chef de l’État révèle une intensification des tensions politiques au Sénégal. Alors que Bassirou Diomaye Faye cherche à marquer son territoire et à démontrer son efficacité, les partisans de Macky Sall défendent ardemment le bilan de leur leader. Les prochains mois seront décisifs pour voir si les promesses de Faye se concrétiseront et si les critiques formulées par ses opposants auront un impact sur sa gouvernance.

Dans ce contexte de polarisation politique, le défi pour Bassirou Diomaye Faye sera de maintenir l’unité nationale et de répondre aux attentes des Sénégalais. Les réformes et projets qu’il mettra en place seront scrutés de près, tant par ses soutiens que par ses détracteurs. Seul le temps dira si sa vision pour le Sénégal réussira à surmonter les obstacles et à apporter des changements significatifs pour le pays.