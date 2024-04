Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promet de protéger les lanceurs d’alerte

Le nouveau Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a décliné, hier soir, les futures orientations de son mandat qui vient de commencer. Dans sa lutte contre toutes les formes de corruption, le nouveau dirigeant promet de protéger les lanceurs d’alerte. Non sans insister sur la bravoure des Sénégalais.

L’occasion de son premier discours à la nation, à la veille de la fête de l’indépendance, a été saisie par le nouveau Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, pour décliner ses priorités au cours de son mandat de cinq ans. Une sortie intervenue 24 heures après avoir prêté serment et effectué la passation de pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall.

«Les Sénégalais sont braves»

Lors du traditionnel discours à la nation prononcé à l’occasion du 64ème anniversaire de l’indépendance, le plus jeune Président de l’histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé, ce mercredi 3 avril, les grandes orientations de sa politique. Parmi ses priorités, la création d’emplois, une démocratie qu’il veut renforcée, la lutte contre la corruption et un audit des compagnies minières.

«Je rends hommage à chacune et chacun de vous pour votre attachement aux vertus cardinales de paix et de démocratie qui fondent notre vécu quotidien… Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention», a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

L’emploi des jeunes, une priorité

Et de prendre le taureau par les cornes. «Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j’entreprendrai avec les acteurs concernés», a rassuré le Président sénégalais. Un discours qui vient à son heure, dans un Sénégal considéré comme l’un des pays d’Afrique de l’Ouest où le coût de la vie est le plus élevé.

Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a également promis de jeter son dévolu sur l’éducation et l’emploi des jeunes. «J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé. Nous devons, à cet effet, revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes», a-t-il indiqué.

La vraie rupture attendue !

Le Président sénégalais a partagé sa détermination à mener «une politique hardie de bonne gouvernance économique», en plus de «lutter sans répit contre la corruption». Il promet de «protéger les lanceurs d’alerte». M. Faye s’est par ailleurs engagé à une réforme des institutions en vue d’obtenir une «démocratie renforcée». Il a promis une «rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement».

«L’exploitation de nos ressources naturelles, qui appartiennent au peuple, fera l’objet d’une attention particulière de la part de mon gouvernement… Je vais procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises d’extraction, à un audit de l’état des finances de ces entreprises», a promis le tout nouveau président de la République qui est très attendu par ses concitoyens pour incarner la vraie rupture.