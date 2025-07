Siteu terrasse Balla Gaye 2 : un tournant dans la lutte sénégalaise

Dimanche à l’Arène nationale de Pikine, devant un public en ébullition, Moustapha Senghor, plus connu sous le nom de Siteu, a déjoué tous les pronostics en s’imposant face à Balla Gaye 2, le légendaire « Lion de Guédiawaye ». Ce succès retentissant marque non seulement la renaissance du lutteur de l’écurie Lansar, mais aussi une secousse dans l’arène sénégalaise.

Annoncé comme l’affiche reine du festival de lutte organisé par Albourakh Events, ce combat opposait deux figures de la discipline aux styles et parcours bien distincts. Balla Gaye 2, fils de Double Less, arrivait fort de sa récente victoire sur Tapha Tine et porteur d’un palmarès impressionnant (23 victoires pour 6 défaites). À ses côtés, Siteu, plus jeune, doté d’un style explosif, revenait de défaites amères (notamment contre Modou Lo) et devait impérativement se racheter.

Le combat

Dès les premières minutes, l’ambiance était électrique. Siteu a su garder son calme et éviter les pièges tactiques, tandis que Balla Gaye 2 tentait d’imposer sa puissance et son expérience. Il y eut un échange de coups déclenché par Balla Gaye 2, au cours duquel Siteu assène deux violents crochets à son adversaire. L’arène a vibré quand Siteu, bien préparé après un stage aux États-Unis, a placé une action décisive, un croc-en-jambes, renversant l’ancien Roi des arènes dans un mouvement spectaculaire.

Les témoins parlent d’un exploit : « Exploit de Siteu à l’Arène nationale ! Siteu a su éviter les pièges et placer une action décisive ». Cette victoire magistrale, largement commentée par les médias, a confirmé la supériorité technique et tactique de Siteu, ce dimanche 20 juillet 2025. Après une défaite contre Modou Lô, Siteu avait besoin d’un exploit pour restaurer sa crédibilité. Il l’a fait en battant Balla Gaye 2, relançant sa trajectoire sportive sur une note triomphale

Un passage de témoin générationnel ?

Balla Gaye 2, malgré son statut de légende, serait-il en perte de vitesse ? Son palmarès reste prestigieux, mais sa défaite face à un lutteur plus jeune pose la question de la transition vers une nouvelle génération. Ce combat a été marqué par la stratégie : Siteu a su combiner explosivité et intelligence pour contrer la force brute de son adversaire. Une preuve que la lutte évolue vers plus de finesse.

L’engouement populaire était total. Les commentateurs saluent un moment historique. Le site La Vie Sénégalaise titre : « Siteu terrasse Balla Gaye 2 », soulignant la défaite symbolique du Lion de Guédiawaye. Sur SeneNews, on parle d’un « exploit » et d’une « victoire magnifique » : « Siteu domine Balla Gaye 2 et signe une magnifique victoire ». La vidéo du combat, devenue virale, a été vue des centaines de milliers de fois, témoignant de l’impact médiatique immédiat de ce sacre.

Et maintenant ?

Pour Siteu, la route s’ouvre à nouveau : un regain de confiance, un statut d’outsider à surveiller, et peut-être l’opportunité d’un prochain duel pour le titre du Roi des arènes. Il s’agit aussi d’un message clair : la nouvelle génération est prête à prendre la relève.

De son côté, Balla Gaye 2 n’a pas dit son dernier mot. Cette défaite, la première contre un lutteur de cette trempe depuis longtemps, pourrait lui servir d’électrochoc. Le champion est attendu pour retravailler sa tactique et sa préparation s’il veut reconquérir sa place au sommet.