Fraude bancaire à Touba : un banquier détourne 78 millions du compte du Khalife général des mourides

À Touba, deux frères sont accusés d’avoir détourné une importante somme d’argent depuis le compte d’une figure religieuse de premier plan. Ce scandale implique un chef d’agence bancaire qui a délesté de plusieurs de millions le Khalife général de mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Alors que les enquêtes se poursuivent, l’affaire alimente les débats sur les mécanismes de contrôle internes et la moralité de certains acteurs du secteur bancaire.

La ville sainte de Touba, symbole de spiritualité et de rigueur morale, est secouée par une affaire de fraude bancaire d’une ampleur rare. Deux frères, dont l’un est chef d’agence de Coris Bank au quartier Touba 28, sont au cœur d’un scandale financier impliquant un détournement de 78 millions de francs CFA au préjudice de l’un des hommes les plus respectés du pays : Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides.

Un stratagème bien rôdé, mais une erreur fatale

Le principal mis en cause, M. M. Mbacké, alias Mourtalla, âgé de 40 ans, n’est autre que le directeur de l’agence bancaire incriminée. Avec la complicité de son frère consanguin, H. Mbacké, il aurait orchestré, à l’insu de la hiérarchie bancaire et de l’administration du compte, quatre retraits frauduleux, dont trois avaient déjà été effectués avec succès en mars dernier. C’est le 14 juillet 2025 que le stratagème est tombé à l’eau. Cette fois, le chef d’agence avait mandaté son frère pour retirer 58 millions de francs CFA à la succursale de Darou Marnane, une autre agence de Coris Bank située dans la même ville.

Le retrait devait se faire à l’aide d’un chèque falsifié, censé provenir du compte du Khalife général. Mais la vigilance du chef d’agence de cette succursale, M. L. S., a tout fait basculer. Troublé par l’ampleur du montant, il a jugé prudent de contacter Serigne Khadim Diop, secrétaire général du Khalife et administrateur du compte. Ce dernier, surpris, a aussitôt alerté la police. Quelques heures plus tard, le faux mandataire est arrêté sur place, avec le chèque en main. Conduit au commissariat spécial de Touba, H. Mbacké passe rapidement aux aveux : il a été envoyé par son frère, le directeur de l’agence de Touba 28.

Un détournement orchestré depuis mars

Deux jours plus tard, ce dernier est interpellé et finit, lui aussi, par reconnaître les faits. Lors de son interrogatoire, Mourtalla Mbacké a révélé avoir opéré trois retraits précédents en mars 2025, d’un total de 78 millions de francs CFA, en utilisant un chauffeur de taxi nommé K. comme homme de main. Ces retraits ont été faits sans éveiller de soupçons à l’époque. Les deux frères ont finalement été déférés au Pool judiciaire et financier de Dakar, où ils devront répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont faux et usage de faux en écriture privée.

Cette affaire soulève de sérieuses questions sur la sécurité des transactions bancaires et l’éthique de certains hauts responsables dans le secteur financier africain. Elle n’est malheureusement pas un cas isolé. En 2020, par exemple, un employé d’Ecobank Ghana avait été arrêté pour avoir détourné près de 1,5 million de cedis ghanéens (environ 160 millions de francs CFA) de comptes de clients fortunés, en falsifiant des documents internes. L’homme avait réussi à détourner les fonds sur plusieurs mois avant d’être découvert.

L’affaire du Crédit Mutuel au Sénégal

Au Sénégal également, en 2018, un agent du Crédit Mutuel du Sénégal avait été arrêté à Kaolack pour le détournement de 90 millions de francs CFA. Les investigations avaient révélé des complicités internes, mais aussi des défaillances dans le système de contrôle. Au Nigeria, les détournements de fonds bancaires ont atteint des sommets, à tel point que la Banque centrale a dû renforcer les contrôles internes en exigeant une double signature pour les montants supérieurs à une certaine limite, suite à des pertes massives causées par des employés corrompus.

L’affaire de Coris Bank à Touba a fait jaillir des failles du système bancaire. Si Mourtalla Mbacké et son frère ont été arrêtés et déférés, l’affaire est loin d’être terminée. Le Pool judiciaire et financier de Dakar poursuit son enquête afin de déterminer si d’autres agents ou complices sont impliqués.