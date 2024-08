Magal de Touba : autrefois interdite, cette fête devient un phénomène mondial

Chaque année, le Magal de Touba, cette célébration religieuse majeure au Sénégal, attire des millions de fidèles. Cependant, s’y rendre est souvent un véritable périple. En cette année 2024, Dakar Dem Dikk a déployé des efforts considérables pour faciliter le transport des pèlerins vers Touba. Pourtant, malgré l’organisation renforcée, le chaos règne aux points de départ.

Les bus, pris d’assaut dès l’aube, peinent à satisfaire la demande immense, laissant des milliers de fidèles dans l’incertitude.

Une fête au cœur des pratiques religieuses

Le Magal de Touba ne se résume pas à un simple rassemblement religieux. Il s’agit d’un hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, marquant son départ en exil. Mais saviez-vous que le nom « Magal » n’a pas toujours été utilisé pour désigner cette célébration ? Initialement appelée « deuxième fête du sacrifice », en référence à la Tabaski, cette appellation a été bannie par le Cheikh pour éviter toute confusion avec les traditions prophétiques. C’est ainsi que le terme « Magal », signifiant « glorification » en wolof, a été adopté, devenant aujourd’hui indissociable de cette grande fête.

Un événement en constante évolution

Autrefois célébré de manière discrète et individuelle, le Magal de Touba s’est transformé en un événement d’ampleur internationale. Ce passage du privé au public s’accompagne d’une logistique impressionnante, où l’État et les entreprises locales jouent un rôle clé. Pourtant, malgré cette modernisation, le Magal conserve son essence spirituelle, attirant chaque année davantage de fidèles désireux de se reconnecter à leurs racines religieuses.

Le Magal, un phénomène au-delà des frontières

Aujourd’hui, le Magal de Touba dépasse les frontières du Sénégal et attire des mourides du monde entier. Célébration de la foi et de la résilience, cette fête incarne l’héritage spirituel et culturel du Sénégal, tout en affirmant son importance croissante sur la scène mondiale. Tandis que les fidèles affluent vers Touba, la ville sainte résonne des chants et des prières pour rappeler à tous l’importance de ce jour sacré.