Tourisme religieux – Découverte de la magnifique Mosquée de Touba

Chaque année depuis 1922, la communauté mouride du Sénégal célèbre le Grand Magal de Touba. Cet événement majeur dans le calendrier religieux et économique du pays, marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké qui fût un résistant à la colonisation française, guide religieux éminent et fondateur du Mouridisme. Jumia Travel vous fait découvrir la grande Mosquée de Touba, l’une des plus belles d’Afrique qui est le point de ralliement de millions de pèlerins.

Fondée en 1887, Touba est la capitale du Mouridisme ; elle se trouve à 197km à l’Est de Dakar la capitale. D’après les dernières statistiques, c’est la seconde agglomération la plus peuplée du pays ; constitué de 25 villages, elle a en son centre la Grande Mosquée qui fait la fierté de tout un pays et même au-delà. Sa construction fût décidée en 1926 par Cheikh Ahmadou Bamba ; c’est son premier khalife Mouhamadou Moustapha Mbacké qui s’investit corps et âme dans ce projet cher à son vénéré père. Ainsi les fondations sont posées en 1932 sur un terrain de 400 hectares. Ce n’est que le 7 Juin 1963 que la Mosquée est inaugurée par le second khalife général des mourides Mouhammadou Falilou Mbacké.

La mosquée est à l’origine pourvue de 4 minarets de 66 mètres de haut placés aux angles du bâtiment et d’un cinquième haut de 86,80 mètres qui porte de Lamp Fall en hommage à Cheikh Ibrahima Fall un illustre disciple du fondateur du Mouridisme. On peut accéder à l’intérieur de la mosquée par 6 grandes portes ; à l’intérieur on trouve le mausolée d’Ahmadou Bamba à proximité de la salle des prières. Ses illustres khalifs et fils reposent aussi dans la grande mosquée dans des mausolées aux quatre coins de la propriété.

L’édifice religieux est très bien entretenue et rénovée à chaque fois que le besoin se fait sentir ; en 2013 le Khalif actuel Serigne Sidy Moukhtar Mbacke ordonne l’ajout de deux autres minarets. La salle principale de prières est magnifique : décorée de marbre, elle porte des teintes dorées discrètes qui apaisent toute personne qui pénètre dans les lieux. Chaque jour le Coran est lu 33 fois dans la Grande Mosquée de Touba qui trône majestueusement au cœur de la ville sainte. Lors du grand Magal, la mosquée prise d’assaut par pas moins de 2 millions de pèlerins venus chercher bénédiction et rendre hommage à un infatigable défenseur de l’Islam.

Lire aussi : Le Magal de Touba : Un héritage mondial